Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez'de son yolculuğa uğurladı - Son Dakika
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Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez'de son yolculuğa uğurladı

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Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez\'de son yolculuğa uğurladı
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Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez\'de son yolculuğa uğurladı
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Oyuncu kardeşler Gürkan ve Volkan Uygun'un 86 yaşındaki babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Uygun için camide taziyeler kabul edildi; cenaze ikindi namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren oyuncu Gürkan Uygun, baba acısıyla sarsıldı. 86 yaşında yaşamını yitiren babası Bahattin Uygun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez'de son yolculuğa uğurladı

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Bahattin Uygun'un cenazesi, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'ne getirildi. Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun, camide taziyeleri kabul etti.

Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez'de son yolculuğa uğurladı

Ünlü oyuncuyu bu zor gününde Kurtlar Vadisi'nde birlikte rol aldığı Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban da yalnız bırakmadı.

Gürkan ve Volkan Uygun, 86 yaşındaki babalarını Körfez'de son yolculuğa uğurladı

KÖRFEZ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bahattin Uygun için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uygun'un naaşı, namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uygun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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