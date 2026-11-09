HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

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HABAŞ\'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
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HABAŞ\'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı, İzmir Valiliği açıklamasına göre 10'ya yükseldi. Fabrika önüne gelen işçi yakınlarından bazıları sinir krizi geçirirken kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 6'ya yükseldi. Acı haberin ardından tesis önüne gelen işçi yakınlarından bazıları sinir krizi geçirirken, güvenlik ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

PATLAMANIN ARDINDAN TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

VATANDAŞLAR FENALIK GEÇİRDİ

Patlamayı haber alan işçi yakınları, yakınlarının durumunu öğrenebilmek amacıyla fabrika önüne geldi. Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor. 

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi

ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİLER VAR

Hastane önünde vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ile yaşananları cep telefonuyla kayda alan başka bir kişi ise bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan; enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
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Kaynak: İHA
İzmir ValiliğiDemir Çelik3. SayfaHastaneAliağaGüncelİzmirSon Dakika

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