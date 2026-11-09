Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde yeni kaymakamları uyardı. Erdoğan, “Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz” dedi. Mülki idare amirliğinin sabah 9, akşam 6 arasına sığdırılacak bir meslek olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiğiniz demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’ne katıldı. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan 16'sı kadın 96 kaymakam adayı, törende görev yerlerini öğrendi.

“HER BİRİNİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM”

Erdoğan, “42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan, 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, bilgi ve tecrübeleriyle önünüzü açan hocalarınıza ve meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere, vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“KÖKLÜ BİR DEVLET GELENEĞİNE SAHİBİZ”

Erdoğan, “Bizler, 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun’dan Anadolu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Milli Mücadele’den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

Erdoğan, “Bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir” diye konuştu.

“GÜNDÜZ OTURMADIM, GECE UYUMADIM”

Erdoğan, “Bilge Kağan’ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime, sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum: ‘Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım.’ Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet birinci sıradadır. Milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir” dedi.

“ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR”

Erdoğan, “Taşıyacağınız unvanın içinde iki büyük kavram bulunuyor. Nedir bunlar? Mülk ve idare. Adalet mülkün temelidir. Bu özdeyiş, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur” ifadelerini kullandı.

“DEVLET, HÜKÜMET KONAĞININ KAPISINDA GÖRDÜĞÜ MUAMELEDİR”

Erdoğan, “İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkânları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir. Mülki idare, devletimizin kudretini, imkân ve kabiliyetlerini, bununla birlikte şefkat elini insanımızın gündelik hayatında görünür kılar. Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara’daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

Erdoğan, “Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz, faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette itibar bulacaktır” dedi.

“BAKANLIKLARIN HİZMETLERİNİN SAHADA KARŞILIĞI OLMAZ”

Erdoğan, “Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın, sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız, temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir” diye konuştu.

“DÜKKANI KAPATIP EVE GİDİLECEK BİR MESLEK DEĞİL”

Erdoğan, “Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum. Mülki idare amirliği, sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkânı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ”

Erdoğan, “Bakın, çok açık söylüyorum. Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve Cumhurbaşkanı’nı temsil gibi mesuliyeti, ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiğiniz demektir” dedi.

Erdoğan, “Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“O İLÇELERDE SİZİ BEKLEYEN İNSANLAR VAR”

Erdoğan, “Sevgili genç kardeşlerim, birazdan çekeceğiniz kurada her biriniz bir ilçe adıyla karşılaşacaksınız. Şunu lütfen unutmayınız. O ilçelerde sizi bekleyen insanlar var. Emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var” dedi.

Erdoğan, “O ilçelerin her birinde kışın ayazına, yazın güneşine aldırmadan toprağı alın teriyle işleyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. O ilçelerin her birinde sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar helal rızık peşinde koşan esnaflarımız, tüccarlarımız var. O ilçelerin her birinde Türkiye’nin kalkınma hamlesine destek olmak için canla başla çalışan sanayicilerimiz, iş adamlarımız var” dedi.

“HÜKÜMET KONAKLARINA SIKIŞIP KALMAYIN”

Erdoğan, “Görev yerinize giderken o insanların hayatlarına dahil olacağınızı daima aklınızda tutun. Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın. Sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın” ifadelerini kullandı.

“DEVLET KAPISI HACET KAPISIDIR”

Erdoğan, “Devlet kapısı, unutmayın, hacet kapısıdır. İhtiyaç kapısıdır. Çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılamayabilirsiniz. Her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin. Çözüm yollarını gösterin. İnsanımızı belirsizliğe mahkûm etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, Cenab-ı Allah’tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin” diye konuştu.

“KİBRE KAPILIRSANIZ HALKIN SİZE HAKKI GEÇER”

Abdurrahim Karakoç’un dizelerini hatırlatan Erdoğan, “Merhum Abdurrahim Karakoç ağabeyin şu iki mısraını her zaman göz önünde bulundurmanızı bekliyorum: ‘Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana.’ Evet, işinizi ihmal eder, kibre kapılır, kendinizi ulaşılmaz kılar, ilçenizde yaşayan kardeşlerimizle aranıza duvar örerseniz halkın size, unutmayın, hakkı geçer. Eğer kaymakamlık mesleğinin külfetine değil de sadece nimetlerine talip olursanız aynı şekilde halkın size hakkı geçer” dedi.

“HER AKŞAM NEFSİNİZE SORUN”

Erdoğan, “Günlük mesainiz bitse bile vicdan muhasebeniz devam etsin. Her akşam kendinize bugün kimin işini kolaylaştırdığınızı, hangi meseleyi çözüme ulaştırdığınızı, şehriniz ve ilçeniz için ne yaptığınızı nefsinize sorun. Bu iç muhasebe, sizi meslek hayatınız boyunca diri ve dinamik tutacak” ifadelerini kullandı.

“KAMU HİZMETİNİN İÇİNE KAYIRMACILIK GİRMEZ”

Erdoğan, “Vatandaşlarımızın etnik kökeni, inancı, hayat tarzı, siyasi tercihi karşısında adaleti asla elden bırakmayacak, karşınızdaki kim olursa olsun herkesin hakkına, hukukuna riayet edeceksiniz. Kamu hizmetinin içine husumet girmez, kayırmacılık girmez. Bir insanın hakkını başka bir insanın nüfuzuna feda eden anlayış giremez” dedi.

“HARCADIĞINIZ HER KURUŞTA ALIN TERİ VAR”

Erdoğan, “Kamu bütçesinde çiftçinin alın teri, işçinin emeği, esnafın kazancı vardır. Harcadığınız her kuruşta bu emeğin sorumluluğunu hissetmeniz önemlidir. Unutmayın, en tesirli nasihat insanın kendi davranışıdır. Siz ölçülü yaşarsanız kurumunuzda da ölçü güçlenir” diye konuştu.

Erdoğan, “Yetkinize giren iş varsa başkasına havale etmeden çözüme kavuşturun. Yetkinizi aşan hususları ise çözüm önerinizle birlikte ilgili makama taşıyın. Unutmayın! Devlette devamlılık esastır. Sizden önce başlamış iyi bir projeyi tamamlamak, yeni bir proje başlatmak kadar kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“BİR ÇOCUĞUN ÖNÜNÜ AÇMAK BÜTÜN MEMLEKETE HİZMETTİR”

Erdoğan, “Eğitim meselesi bizim önceliklerimizin en başında yer alır. Eğitimi vazifenizin merkezinde tutarak öğretmenlerimizin çabalarına destek olmaya çalışın. Bir çocuğun kabiliyetini fark ederek önünü açmanızın yıllar sonra bütün memleketin istifade edeceği bir hizmete dönüşebileceğini unutmayın” dedi.

SOSYAL MEDYADA “TEŞHİRCİLİK” UYARISI

Erdoğan, “Sosyal medya çağında ne yazık ki en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor. Yapılan hizmetlerin görünürlüğü sağlanırken zaman zaman bu ilkenin ihlal ve ihmal edildiğine şahit oluyoruz. İletişim adına teşhircilik tuzağına düşülmesi, en çok zararı yapılan hizmetin kendisine vermektedir. Bizim kültürümüzde iyilik ancak insan onurunun korunduğu ölçüde kıymet kazanır. Bu konuda sizlerden azami dikkat beklediğimi vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNE, ZEHİR TACİRLERİNE, SOKAK ÇETELERİNE MÜSAMAHAMIZ YOK”

Erdoğan, “İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur” dedi.

Erdoğan, “Bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye projemizin temelinde de insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. İnşallah sizlerin de gayretleriyle Türkiye’nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 111. Dönem kaymakamlarını bir kez daha tebrik eden Erdoğan, “Rabbim sizleri hak ve adaletten ayırmasın. Milletimizin emanetini şerefle taşıyacağınız, ailenizin yüzünü güldüreceğiniz, geride hayırla yad edilecek eserler bırakacağınız bir meslek hayatı nasip eylesin” dedi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiRecep Tayyip ErdoğanGüncelSon Dakika

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