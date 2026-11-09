Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

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Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
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Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı
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Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli, canlı yayında yaptığı hareketle tepki çekti. Tottenham'ın ezeli rakibi Arsenal'in formasını bir iddiayı kaybettiği için giymek zorunda kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu kez aynı formayı kameralar karşısında ateşe verdi. Alli'nin hareketi futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu.

İngiliz futbolcu Dele Alli, futbol sahalarından uzak kaldığı dönemde yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kariyerinde Tottenham ve Beşiktaş gibi takımlarda görev yapan yıldız isim, bu kez eski kulübünün ezeli rakibi Arsenal'in formasını yakmasıyla konuşuluyor. Olayın arkasından ise ünlü yayıncı iShowSpeed ile girdiği bir iddia çıktı.

Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

İDDİAYI KAYBETTİ, ARSENAL FORMASINI GİYDİ

Twitch üzerinden yayınlar yapan Dele Alli, daha önce YouTuber ve yayıncı iShowSpeed ile bir iddiaya girdi. İddiaya göre kaybeden taraf Arsenal forması giyecekti. İddiayı kaybeden Alli, sözünü tutarak Arsenal formasını giydi ve bu haliyle fotoğraf çektirdi.

Tottenham geçmişi nedeniyle Arsenal forması giymesi dikkat çeken İngiliz futbolcu, fotoğrafına "Özür dilerim Spurs taraftarları, ama iddia iddiadır" notunu ekledi. Ancak bu hareketi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

CANLI YAYINDA FORMAYI ATEŞE VERDİ

Gelen tepkilerin ardından Dele Alli, bu kez çok daha dikkat çekici bir harekete imza attı. İngiliz futbolcu, iddiayı kaybettiği için giymek zorunda kaldığı Arsenal formasını canlı yayın sırasında ateşe verdi.

Yanında yangın söndürücü de bulunduran Alli, formayı yaktığı anları izleyicilere gösterdi. Daha sonra ise yanarak parçalanan formanın fotoğrafını yayımladı. İngiliz futbolcunun bu hareketi de tepkiyle karşılandı.

TOTTENHAM VE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Dele Alli, Londra ekibinde oynadığı yıllarda Arsenal ile birçok kez karşı karşıya gelmişti. İki kulüp arasındaki köklü rekabet nedeniyle Alli'nin Arsenal formasını önce giymesi, ardından yakması dikkat çekti.

İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giymiş ancak siyah-beyazlı ekipte beklenen performansı sergileyememişti.

Arsenal FCTottenhamDele AlliBeşiktaşSporSon Dakika

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