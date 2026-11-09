Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu - Son Dakika
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Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu

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Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
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9 yorum

Sıfır otomobil almak için gittiği galeride 2 milyon 400 bin TL'lik araç için indirim talep eden kadın müşteri, satış temsilcisinin "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka yere bakın" sözleriyle sert bir muameleye maruz kaldı.

Bir oto galeride 2 milyon 400 bin TL değerindeki aracı almak için 2 milyon TL bütçesiyle pazarlık yapmak isteyen kadına satış temsilcisinin "Burası pazar yeri değil, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" demesi tartışma yarattı.

Sıfır km otomobil almak için eşiyle birlikte bir oto galerisine giden kadın müşteri, beğendiği araç üzerinden satış temsilcisiyle pazarlık yapmak isteyince sert bir tepkiyle karşılaştı. Bütçeleri 2 milyon TL olan çift, galeride beğendikleri 2 milyon 400 bin TL tutarındaki otomobil için indirim talep edince taraflar arasında tartışma çıktı.

"BURASI PAZAR YERİ DEĞİL"

Yaşadığı olayı aktaran kadın müşteri, satış temsilcisine beğendiği araç için "Aracınızı gerçekten beğendim ama benim bütçem 2 milyon. Sonuçta pazarlık sünnettir, bir orta yol bulalım" teklifinde bulunduğunu belirtti. Teklif üzerine satış temsilcisinden beklemediği bir yanıt aldığını ifade eden kadın, görevlinin "Hanımefendi, burası pazar yeri değil. Fiyatımız belli, paranız yetmiyorsa başka galerilere bakabilirsiniz" cevabını verdiğini söyledi.

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu

"ARABA FİYATLARINDAN ANLAMIYORSA VAKTİMİZİ ALMASIN"

Tepki üzerine durumu yumuşatmaya çalıştığını belirten kadın müşteri, "Ben sizden bedava araba istemiyorum, sadece pazarlık yapıyorum" dediğini, ancak satıcının bu kez araya giren eşine dönerek "Beyefendi, siz eşinize söyleyin, araba fiyatlarından anlamıyorsa boşuna vaktimizi almasın" ifadelerini kullandığını aktardı.

"BU TAVRINIZLA MÜŞTERİ KAYBEDERSİNİZ"

Gördüğü muamele karşısında tepki gösterdiğini vurgulayan kadın müşteri, galeride satış temsilcisine şu sözlerle çıkıştığını ifade etti: "Benim paramla araba almaya geldik, sizinle tartışmaya değil. Müşteriye nasıl davranılacağını bilmiyorsanız bu galeride araba satmayın! Bugün bu arabayı almam ama yarın başka yerden alırım. Siz de bu tavrınızla müşteri kaybedersiniz."

Okurların en beğendiği yorum

“Hak etmis iyide yapmis”

Tüm yorumlar (9)
GüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Nizamettin Altunyay Nizamettin Altunyay:
    Hak etmis iyide yapmis 9 6
  • MGk MGk:
    Geçen bir kebapçının önünde seküler tayfa sıraya girmişti. Bizim inşaatın işçileri üste para verip o sıraya girmez paranız ile rezil oluyorsunuz haberiniz ola 4 3
  • S. Ural S. Ural:
    arkadaş pazardan gömlek almıyosun. Yurt dışında üretilen araba alıyosun dünya şirketi seninle pazarlık mı yapacak? kafaya bak bizdekilerin 1 5 Yanıtla
  • Ahmet Yazıcı Ahmet Yazıcı:
    Allah bilir ne kadar darlamis ki bu cevabı almis 2 2
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    ALIŞMIŞLAR HERŞEYDE PAZARLIK DÖVŞZ BÜROSUNA GİDER BEN 1000 DOLAR ALACAĞIM KURDA İNDİRİM YAPARMISINIZ ZATEN DÖVŞZ BÜROSU 1000 DOLARDA 500-900 TL KAZANIYOR ONUDA ÇOK GÖRÜRLER AMA GÜZELLİK SALONUNA GİDİP 20 BİN TL Yİ ÇOK GÖRMEZLER ORDA GÜZELLEŞİYOR 0 2 Yanıtla
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