COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı - Son Dakika
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COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı

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COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
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13 yorum

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nın açılış konuşmasında iklim krizine vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hep birlikte hareket etmek zorundayız. Tarihi işbirliğini Antalya'da kuralım” ifadelerini kullandı.

Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefi doğrultusunda emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve iklim finansmanı konularında ülkeler arasında uzlaşı sağlamayı amaçlayan COP31, Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya’da başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’yı bir “Uygulama COP’u” yapmak istediklerini söyledi.

COP31 NEDİR?

COP, İngilizce “Conference of the Parties” ifadesinin kısaltması olan ve Türkçeye “Taraflar Konferansı” olarak çevrilen, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği zirvenin adı. 1992'de Rio de Janeiro’da imzaya açılan sözleşmenin ilk Taraflar Konferansı 1995'te Berlin’de yapıldı. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefini içeren Paris Anlaşması da 2015'teki COP21'de kabul edildi.

Konferansın 31'inci buluşması, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenleniyor. Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği, müzakerelere ise Avustralya’nın başkanlık ettiği konferansa yaklaşık 200 ülkeden temsilciler katılıyor. Konferans kapsamında 11-12 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Antalya Liderler Zirvesi yapılacak.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

“DAHA SICAK, DAHA KIRILGAN BİR DÜNYA”

Konuşmasına dünyanın içinde bulunduğu tabloyu anlatarak başlayan Kurum, savaşların, jeopolitik gerilimlerin, ekonomik belirsizliklerin ve hayat pahalılığının milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu belirtti. Kurum, “Ve bütün bunların üzerinde; daha sıcak, daha kırılgan, afetlere daha açık bir dünya. Artık dünyanın farklı coğrafyaları aynı iklim takviminde buluşuyor. Bir yerde başlayan kuraklığın tarihi, başka bir yerde sofraya yazılıyor. Bir bölgede taşan nehir, binlerce kilometre ötede fabrikaların üretim takvimini değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

“SIFIR NOKTASINDAYIZ”

Azalan suyun ekonomiden göçe, güvenlikten sağlığa kadar uzanan sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Kurum, “Dünya bize çok açık bir şey söylüyor: Sıfır noktasındayız. Bu yüzden bugünün dünyasında artık söz tükendi. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Çünkü iklim politikası aynı zamanda kalkınma politikasıdır. Gıda politikasıdır. Enerji politikasıdır. Şehir politikasıdır. Ve her şeyden önce, insanın geleceğini koruma politikasıdır” dedi.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

“COP31'İ BİR UYGULAMA COP’U YAPMAK İSTİYORUZ”

Ülkelerin şartları ve öncelikleri farklı olsa da dünyanın iklim takviminin ortaklaştığını belirten Kurum, “İşte Antalya’nın çağrısı budur: Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek, güvenin sınandığı bir dönemde güveni yeniden kurmak, ihtiyacın büyüdüğü bir dönemde imkânları harekete geçirmek, verilen sözlerle insanların hayatı arasındaki mesafeyi kapatmak. COP31'i bunun için bir Uygulama COP’u yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE TARİH BOYUNCA BİR KÖPRÜ OLMUŞTUR”

Finansmana, teknolojiye ve direnç kapasitesine erişimde ülkeler arasında “görünmeyen mesafeler” bulunduğunu söyleyen Kurum, iklim diplomasisinin büyük görevinin bu mesafeleri azaltmak olduğunu vurguladı.

Kurum, “Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kuzey ile Güney’in, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Avustralya ile birlikte, Pasifik’in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

“İKLİM EYLEMİNİN EN PAHALI FATURASI GECİKMEDİR”

Gecikmenin iklim eyleminin en pahalı faturalarından biri olduğunu belirten Kurum, “Bugün ertelenen dirençlilik yatırımı yarının afet maliyetine dönüşebilir. Bugün ulaşmayan uyum finansmanı yarının insani krizini büyütebilir. Bu yüzden geleceğin maliyetini bugünün kararlarına taşımak zorundayız. 1,5 derece hedefi yolumuzu göstermeye devam ediyor” dedi.

“TARİHİ İŞ BİRLİĞİNİ ANTALYA’DA KURALIM”

Antalya’da alınacak kararların gerçek ömrünün salonlardan çıktıkları anda başlayacağını vurgulayan Kurum, şu çağrıda bulundu:

“Buradan bütün ülkelere, halklara ve gençlere çağrıda bulunuyorum: Gelin, tarihi bir iş birliğini Antalya’da birlikte kuralım. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede karşılık bulmalı. Çünkü bir kararın gerçek değeri, insan hayatına dokunduğu anda ortaya çıkar.”

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON

COP31 Başkanlığı yaklaşımlarının merkezinde diyalog, uzlaşı ve aksiyon kavramlarının bulunduğunu belirten Kurum, “Önce birbirimizi dinleyeceğiz. Sonra ortak zemini büyüteceğiz. Ardından o ortak iradeyi sahaya taşıyacağız” dedi.

Dünyada bilgi, teknoloji, sermaye ve insan kaynağı bulunduğunu, meselenin bunların doğru zamanda doğru yere ulaşması olduğunu söyleyen Kurum, “İklim eyleminin son kilometresi bazen kuruyan toprağına bakan bir çiftçinin tarlasıdır. Bazen yükselen denize bakan küçük bir ada devletinin kıyısıdır. Bazen aşırı sıcaklarla mücadele eden bir şehrin sokağıdır. Başarı, kararın bu son kilometreye ulaştığı yerde başlar” ifadelerini kullandı.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

SIFIR ATIK VE “35'E 35” TAAHHÜDÜ

Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi’nin kaynaklara sahip çıkmayı, israfı azaltmayı ve verimliliği artırmayı günlük hayatın parçası haline getirdiğini belirten Kurum, çocukları ve gençleri bu dönüşümün en güçlü taşıyıcıları olarak gördüklerini söyledi. Kurum, “Çünkü bugün kazanılan bir alışkanlık, yarının kültürüne dönüşür” dedi.

Enerji dönüşümüne de değinen Kurum, “35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü” ile 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduklarını hatırlattı. Kurum, yenilenebilir enerji, güçlü şebekeler, depolama kapasitesi, enerji verimliliği, temiz ulaşım ve yeşil sanayinin bu dönüşümün birbirini tamamlayan parçaları olduğunu vurguladı.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

“GÜVEN DE BİR İKLİM ALTYAPISIDIR”

Tüm bu hedeflerin güçlü bir finansman mimarisi gerektirdiğini belirten Kurum, “Fakat finansmanın yanında başka bir altyapıya daha ihtiyacımız var: Güven. Çünkü güven de bir iklim altyapısıdır” diye konuştu.

Bakü’de gelişmekte olan ülkeler için 2035 yılına kadar yıllık en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinde uzlaşıldığını, kamu ve özel kaynakların yıllık en az 1,3 trilyon dolara çıkarılması çağrısı yapıldığını hatırlatan Kurum, “Şimdi sözün sermayeye, sermayenin yatırıma, yatırımın sonuca dönüşme zamanıdır” dedi.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (solda) ve COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen (sağda)

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ

Dünyanın ihtiyaç haritası ile sermaye, teknoloji ve bilgi haritasını üst üste getirmek istediklerini belirten Kurum, “Finansman arayan projeyle yatırımcıyı, teknolojiye ihtiyaç duyan ülkeyle çözüm sahibini, yerel ihtiyaçla küresel kapasiteyi buluşturacağız. İklim Uygulama Köprüsü’nün amacı budur. İhtiyacın olduğu yere imkânı, imkânın olduğu yere sorumluluğu taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE BUNUN ADI İMECE”

Antalya’dan bir kararlar listesi değil, bir çalışma kültürü bırakmak istediklerini vurgulayan Kurum, “Belém’de Brezilya bize mutirão ruhunu anlattı. Bizim kültürümüzde bunun yüzyıllardır yaşayan güçlü bir karşılığı var: İmece. İmece, bir insanın gücünün yetmediği yerde herkesin elini taşın altına koymasıdır. İmece, yükü paylaşmak kadar umudu da paylaşmaktır” dedi.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

“ANTALYA’NIN MİRASI SÖZLERİMİZDEN BÜYÜK OLSUN”

Yıllar sonra Antalya hatırlandığında burada hangi cümlelerin kurulduğundan önce hangi işlerin başladığının konuşulmasını istediklerini belirten Kurum, “Antalya’nın mirası sözlerimizden büyük olsun. İmece ruhuyla diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona, aksiyondan uygulamaya, uygulamadan insanın hayatına uzanan yolu hep birlikte açalım. Çünkü bugün burada vereceğimiz en güçlü mesaj şudur: Dünya ortak bir geleceği paylaşacaksa, o geleceğin sorumluluğunu da birlikte taşıyacaktır” diye konuştu.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya

Konuşmasının sonunda Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a şükranlarını sunarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya Hükümeti ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen’a teşekkür etti.

COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya
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Okurların en beğendiği yorum

“iklim krizi diye bir şey yok ??”

Tüm yorumlar (13)
İklim DeğişikliğiMurat KurumAntalyaTürkiyeGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Vural Mehmet Vural:
    iklim krizi diye bir şey yok ?? 3 1
  • jp7jknxq5y jp7jknxq5y:
    uyuyun millet 3 1
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bu siyonist-emperyalist şer odaklarının insanlığa aşıladığı zehirli bir oluşumdur. Bırakın bu toplantıları kendinize gelin sn bakan..! 2 0 Yanıtla
  • yunus deniz yunus deniz:
    COP31 ve Amed'in ismi değişmeli bence.. 2 0
    yunus deniz yunus deniz:
    çünkü çok dikkat çekiyor.. COP365 ve AMD olarak değiştirilmesi iyi olurdu. 0 0
  • Yusuf Aslan Yusuf Aslan:
    İklim yasası iptal edilmeli ... 1 0
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