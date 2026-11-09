Türkiye\'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var

Antalya’dan İstanbul’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında uygunsuz bir davranış kaydedildi. Sefer sırasında kabinin ön bölümünde oturan bir yolcunun, ayaklarını yukarı kaldırarak uçak duvarına dayadığı görüldü. Uçak içerisindeki diğer kişiler tarafından çekilen fotoğraf karesi, uçuş kuralları ve kamuya açık alanlardaki görgü kuralları çerçevesinde geniş çaplı bir tartışma başlattı.

"BU TERBİYESİZLİK VE AYMAZLIK"

Uçaktaki görüntünün yayılmasının ardından çok sayıda kişi yaşanan duruma tepki gösterdi. Yolcunun sergilediği tutuma ilişkin yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler öne çıktı: