Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var - Son Dakika
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Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var

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Türkiye\'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
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1 yorum

Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu, koltuğunda geriye yaslanarak ayaklarını kabin duvarına dikerek yolculuk yaptı. O ana ilişkin fotoğraf karesi büyük tepki çekti.

Antalya’dan İstanbul’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında uygunsuz bir davranış kaydedildi. Sefer sırasında kabinin ön bölümünde oturan bir yolcunun, ayaklarını yukarı kaldırarak uçak duvarına dayadığı görüldü. Uçak içerisindeki diğer kişiler tarafından çekilen fotoğraf karesi, uçuş kuralları ve kamuya açık alanlardaki görgü kuralları çerçevesinde geniş çaplı bir tartışma başlattı.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var

"BU TERBİYESİZLİK VE AYMAZLIK"

Uçaktaki görüntünün yayılmasının ardından çok sayıda kişi yaşanan duruma tepki gösterdi. Yolcunun sergilediği tutuma ilişkin yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler öne çıktı:

  • "Bu terbiyesizlik ve aymazlık."
  • "Bu yaşa gelmiş insanlara toplum içinde nasıl oturulacağını söylemek gerekiyorsa söylesinler."
  • "Ayak fobisi olanlara geçmiş olsun."
İstanbulAntalyaTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • murat özkan murat özkan:
    Hırt lar yapıyor bunu genelde hırt ayağına benziyor)) 0 0
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