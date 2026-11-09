Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rusya üzerinden Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçeleri ile Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları düşerken kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındı. Van ve Trabzon'da bazı ilçe kaymakamlıkları, öğrencilerin güvenliğini göz önünde bulundurarak taşımalı eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

TRABZON'UN İKİ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şalpazarı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

VAN'IN 7 İLÇESİNDE KAR TATİLİ KARARI

Van'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara yol açtı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarından peş peşe tatil açıklamaları geldi.

Muradiye Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tuşba Kaymakamlığı da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmelerin ardından devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

TATİL KARARI TÜM OKULLARI KAPSAMIYOR

Alınan kararlar doğrultusunda Van'ın Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 9 Kasım Pazartesi günü izinli olacak. Trabzon'da ise Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlıkların açıklamalarında, tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararına yer verilmedi. Eğitime ara verilmesi kararı yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.

Adil Tek İstanbul'un kış tablosunu çizdi: Kar için aralık sonu bekleniyor, sert kış yokAdil Tek İstanbul'un kış tablosunu çizdi: Kar için aralık sonu bekleniyor, sert kış yok Van'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez olduVan'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Tipi yolu yuttu, göz gözü görmez oldu Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandıErzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi bulduYaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Kaynak: İHA
Doğu AnadoluŞalpazarıKaradenizİpekyoluÇaldıranMuradiyeEdremitTürkiyeTrabzonGüncelTonyaErcişTuşbaRusyaTatilVankarSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Yalova’da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi Yalova'da yaban domuzu küçükbaş ağılının altını üstüne getirdi
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun görevini bıraktı
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
06:07
Ticaret Bakanlığından “güvensiz okul forması“ için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığından "güvensiz okul forması" için toplatma kararı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 06:29:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android