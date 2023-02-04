Son Dakika Van Haberleri

- 14:30 Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu
Van'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.
- 12:20 Kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgiVAN Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere her kesimden yoğun ilgi görüyor.
- 12:04 Gürpınar Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Van'ın Gürpınar Belediyesi yardım kampanyası başlattı.
- 11:38 Van Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine 41 personel gönderildi
Van Emniyet Müdürlüğü, 41 personel ve 6 aracı deprem bölgelerine gönderdi.
- 11:24 Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi
Van'ın Edremit ilçesinden 12 arama kurtarma personeli ve 2 araç, deprem bölgesine sevk edildi.
- 11:12 Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1102 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
- 11:08 Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 49 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
- 11:00 Edremit Belediyesi deprem bölgeleri için seferber oldu
Van'ın Edremit Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması için seferberlik başlattı.
- 10:54 Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
- 10:46 Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- 09:42 Van'da 307 bin 90 öğrenci ders başı yaptı
Van'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.
- 09:04 Van'da değişik suçlardan 26 kişi tutuklandı
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 26 kişi tutuklandı.
- 08:38 Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
- 08:34 Van'da 2 organizatör tutuklandı
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.
- 08:29 Van'da terör operasyonları
Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
- 07:10 Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti
Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi.
- Dün Dün 23:49 VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
VAN'ın Çatak ilçesinin Atlıhan Mahallesi'ne bağlı Alacakaynak Mezrası'nda doğum sancıları başlayan Nursel Ogiz (24), ekiplerin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
- 00:13 Çatak'ta kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim öğrencilerine kar tatili
Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.
- 00:13 Çatak'ta kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim öğrencilerine kar tatili
Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.
- Dün Dün 23:49 VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI
VAN'ın Çatak ilçesinin Atlıhan Mahallesi'ne bağlı Alacakaynak Mezrası'nda doğum sancıları başlayan Nursel Ogiz (24), ekiplerin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
- Dün Dün 23:36 Doğum hastası kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti
Doğum hastası kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
- Dün Dün 23:08 Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli
Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.
- Dün Dün 16:39 Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler Van Gölü'nde yüzdü
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü çevresinin korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla, dondurucu soğukta gölde yüzdü.
- Dün Dün 15:42 Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi
Van'da vatandaşlar, hafta içi etkili olan karın ardından Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
- Dün Dün 14:52 Atanamayan Öğretmenler Hükümete İzmir'den Seslendi: "100. Yıla 100 Bin Atama İstiyoruz"
Yıllardır atama bekleyen öğretmenler, İzmir ve Van’da eş zamanlı “Doğudan Batıya 100 Bin Öğretmen” eyleminde taleplerini dile getirdi ve “100. Yılda 100 bin adil atama” diyerek hükümete seslendi.
- Dün Dün 13:58 13 İLDEN VAN'A GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN '100 BİN ATAMA' TALEBİ
VAN'a 13 ilden gelen öğretmen adayları 100 bin atama talebinde bulundu.
- Dün Dün 13:58 13 İLDEN VAN'A GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN '100 BİN ATAMA' TALEBİ
VAN'a 13 ilden gelen öğretmen adayları 100 bin atama talebinde bulundu.
- Dün Dün 12:43 Bakan Koca Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı
Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.
- Dün Dün 13:16 Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak
Van'da İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına, acil vakalara ilk müdahalede başarı oranının artırılması, teşhis ve tedavinin hızlandırılması amacıyla ambulanslarda ultrason cihazının kullanılmasına yönelik eğitim veriyor.
- Dün Dün 12:43 Bakan Koca Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı
Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.
- Dün Dün 11:44 Kaymakam Alimoğlu çocuklara kitap hediye etti
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti.
- Dün Dün 11:04 Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
- Dün Dün 11:04 Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1112 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1112 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
- Dün Dün 10:55 KARDAN 'VAN KEDİSİ' DE YAPTILAR
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı.
- Dün Dün 00:58 Van'da kayak sezonu 2 ay geç başladı
Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.
- Dün Dün 00:58 Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
- 04.02.2023 04 Şub 19:13 Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı"
Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 19:13 Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı"
Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 19:06 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol, Orthmann, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Buse Kayacan, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Polen Ünver)Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Nuneviller, Demet Uyanık...
- 04.02.2023 04 Şub 17:14 Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, dondurucu soğukta Muradiye Şelalesi'nin sularında yüzdü
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, soğuk hava nedeniyle kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.
- 04.02.2023 04 Şub 15:49 Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler
Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:49 Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler
Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:48 Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 04.02.2023 04 Şub 15:41 Hakkari'de tam kapasite hizmet veren kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu
Hakkari'de hafta sonu tatilini fırsat bilenler, son günlerdeki yağışlarla tüm pistlerde hizmet vermeye başlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.
- 04.02.2023 04 Şub 15:16 Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi
Van'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Teşkilat Buluşması" programı gerçekleştirildi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:16 Van'da "AK Parti Teşkilat Buluşması" programı düzenlendi
Van'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Teşkilat Buluşması" programı gerçekleştirildi.
- 04.02.2023 04 Şub 14:20 Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi
Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:48 Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı
Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.
- 04.02.2023 04 Şub 14:20 Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi
Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:48 Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı
Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.