Son Dakika Van Haberleri

14:30 Van'da vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu Van'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan noktalarda yoğunluk oluştu.

12:20 Kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi Kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgiVAN Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere her kesimden yoğun ilgi görüyor.

12:04 Gürpınar Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Van'ın Gürpınar Belediyesi yardım kampanyası başlattı.

11:38 Van Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine 41 personel gönderildi Van Emniyet Müdürlüğü, 41 personel ve 6 aracı deprem bölgelerine gönderdi.

11:24 Van'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi Van'ın Edremit ilçesinden 12 arama kurtarma personeli ve 2 araç, deprem bölgesine sevk edildi.

11:08 Van'da farklı suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 49 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

11:00 Edremit Belediyesi deprem bölgeleri için seferber oldu Van'ın Edremit Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması için seferberlik başlattı.

10:54 Van'da terör operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı Van'da terör örgütlerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

10:46 Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

08:38 Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

08:34 Van'da 2 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

08:29 Van'da terör operasyonları Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

07:10 Van'daki arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti Van'da Afet Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 5 acil müdahale aracı ve 2 arama kurtarma köpeği Kahramanmaraş'a sevk edildi.

23:49 VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI VAN'ın Çatak ilçesinin Atlıhan Mahallesi'ne bağlı Alacakaynak Mezrası'nda doğum sancıları başlayan Nursel Ogiz (24), ekiplerin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

00:13 Çatak'ta kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim öğrencilerine kar tatili Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

00:13 Çatak'ta kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim öğrencilerine kar tatili Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir.

23:49 VAN'DA DOĞUM SANCILARI BAŞLAYAN KADIN 4 SAATLİK MÜCADELE İLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI VAN'ın Çatak ilçesinin Atlıhan Mahallesi'ne bağlı Alacakaynak Mezrası'nda doğum sancıları başlayan Nursel Ogiz (24), ekiplerin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

23:36 Doğum hastası kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti Doğum hastası kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

23:08 Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde eğitime kar engeli Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde kırsal mahallelerdeki ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildi.

16:39 Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler Van Gölü'nde yüzdü Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü çevresinin korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla, dondurucu soğukta gölde yüzdü.

15:42 Van'da vatandaşlar Abalı Kayak Merkezi'nde eğlendi Van'da vatandaşlar, hafta içi etkili olan karın ardından Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

14:52 Atanamayan Öğretmenler Hükümete İzmir'den Seslendi: "100. Yıla 100 Bin Atama İstiyoruz" Yıllardır atama bekleyen öğretmenler, İzmir ve Van’da eş zamanlı “Doğudan Batıya 100 Bin Öğretmen” eyleminde taleplerini dile getirdi ve “100. Yılda 100 bin adil atama” diyerek hükümete seslendi.

12:43 Bakan Koca Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

13:16 Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak Van'da İl Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarına, acil vakalara ilk müdahalede başarı oranının artırılması, teşhis ve tedavinin hızlandırılması amacıyla ambulanslarda ultrason cihazının kullanılmasına yönelik eğitim veriyor.

12:43 Bakan Koca Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştı Bakan Koca: Van'da bir köyden çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz Snowtrack ambulansla ulaştıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

11:44 Kaymakam Alimoğlu çocuklara kitap hediye etti Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti.

10:55 KARDAN 'VAN KEDİSİ' DE YAPTILAR HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışını eğlenceye dönüştüren 3 arkadaş, kardan 'Van kedisi' yaptı.

00:58 Van'da kayak sezonu 2 ay geç başladı Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.

00:58 Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Van ilinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir aracın ön bölümüne gizlenmiş vaziyette 7 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

19:13 Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

19:13 Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Bakan Koca: "Van'da bir köyden ihbar aldığımız hastaya Snowtrack ambulansla ulaşıldı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van Bahçesaray'a bağlı bir köyden; kanama ve ağrı şikayeti sebebiyle çağrı aldığımız hastaya, ekiplerimiz tipi ve kardan dolayı Snowtrack ambulansla ulaştı" dedi.

19:06 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol, Orthmann, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Buse Kayacan, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Polen Ünver)Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Nuneviller, Demet Uyanık...

15:49 Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

15:49 Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Aktivistler bölgenin kış turizmine dikkat çekmek için eksi 15 derece dondurucu suya girdiler Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

15:48 Van Valisi Balcı, çığ felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet diledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15:41 Hakkari'de tam kapasite hizmet veren kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu Hakkari'de hafta sonu tatilini fırsat bilenler, son günlerdeki yağışlarla tüm pistlerde hizmet vermeye başlayan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

14:20 Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.

13:48 Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı Van'da kayak sezonu renkli görüntüler ile açıldı Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Tesisi, bu yıl kar yağışının yeteri seviyeye ulaşmaması nedeniyle sezonu yaklaşık 2 ay geç açtı.

14:20 Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'da 4 bin çığ patikası tespit edildi Van'daki çığ faciasının üzerinden 3 yıl geçti Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgede çığ felaketlerinin yaşanmaması adına 5 ilçede yapılan haritalandırılma çalışmasında 4 bin çığ patikası tespit edildi.