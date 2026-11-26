MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle Meclis'te yaklaşık 40 dakika görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında kabul edildi. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü; heyette Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da vardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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