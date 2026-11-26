MHP il başkanlığı açılışında tansiyon yükseldi: Apo'ya selam söylesinGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da MHP İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde tansiyon yükseldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'ın Devlet Bahçeli'nin selamını ilettiği sırada bir vatandaş, "Apo'ya selam söylesin, o Apo'ya" diyerek tepki gösterdi. Topsakal ise vatandaşa, "Sen benim yanıma gel, ben anlatayım sana nasıl oluyormuş" diye karşılık verdi.
Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışı sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Meydan'da düzenlenen törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal'ın konuşması sırasında bir vatandaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tepkisini dile getirdi.
"APO'YA SELAM SÖYLESİN, O APO'YA"
Açılış töreninde konuşan İlyas Topsakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını getirdiğini belirterek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamını getirdim" dedi. Bu sırada alanda konuşmayı dinleyen Trabzonlu bir vatandaş, "Apo'ya selam söylesin, o Apo'ya" diyerek Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a selam göndermesine gönderme yaptı.
TOPSAKAL'DAN VATANDAŞA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Vatandaşın sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan Topsakal, "Sen benim yanıma gel, ben anlatayım sana nasıl oluyormuş. Onu benim yanıma getirin" ifadelerini kullandı.
PARTİ GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan gerginlik kameralara da yansıdı. Görüntülerde, tepki gösteren vatandaşa parti görevlilerinin müdahale ettiği ve vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görüldü.
“terörün devam etmesi, ülkenin milyarlarca liralık kaynağının teröre akması, asker ve polisimizin şehit olması bazılarının umurunda değil. 2 yıldan fazladır tek…”Tüm yorumlar (26)
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