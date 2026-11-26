Mustafa Gökce:

Haber yapmak için yapılan bir haber Play-off turunda aynı ülkenin 2 takımı karşılaşmıyor, örneği geçen sene Almanya liginden leverkusen dortmund, bir önceki sene İtalya liginden Juventus. Niye böyle saçma sapan gerçekliği olmayan bir haberi değeri olmayan bir haberi paylaşırsınız ki.

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özer Iliksiz: dostm sende yorum yapmak için yapmışsın karşılaşan takımlar var play off turunda bi baksaydın keşke 1 0

ikoyuncu.6301: örnek geçen sene son 16 play of psg monaco... ikna oldun mu 0 0