Şampiyonlar Ligi'nde tarihi derbi ihtimali! Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldıkları galibiyetlerle play-off şanslarını artıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirlerine rakip olma ihtimali taraftarları heyecanlandırdı. Yapılan 10 bin simülasyona göre ezeli rakiplerin eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftası geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray, aldıkları galibiyetlerle play-off turuna yükselme şanslarını artırdı. İki Türk temsilcisinin Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda karşı karşıya gelme ihtimali ise dikkat çekti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DERBİ İHTİMALİ
Galatasaray, 5. haftayı 9 puanla 14. sırada tamamlarken Fenerbahçe ise 8 puanla 16. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetin ardından ezeli rakiplerin play-off turunda eşleşme ihtimali de konuşulmaya başlandı.
10 BİN SİMÜLASYON YAPILDI
Ülke Puanı tarafından yapılan 10 bin simülasyon sonucunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
Bu oranla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, play-off turundaki en olası 11. eşleşme oldu. Listenin zirvesinde ise yüzde 5,1 ile Galatasaray-Porto eşleşmesi yer aldı.
GALATASARAY'IN OLASI RAKİPLERİ
- Porto: Yüzde 5,1
- Atletico Madrid: Yüzde 4,7
- Villarreal: Yüzde 4,7
FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİPLERİ
- Atletico Madrid: Yüzde 4,7
- Sporting: Yüzde 4,6
- Galatasaray: Yüzde 4,6
“Galatasaray'ın saplamadığı bir şampiyonlar ligi kalkıştı”Tüm yorumlar (6)
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