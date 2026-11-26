ABD'nin Iowa eyaletinde günlerdir endişeyle beklenen kontrollü patlama gerçekleştirildi. ABD ordusu, Middletown'daki mühimmat tesisinde bulunan yaklaşık 4,4 ton patlayıcı maddenin tamamının başarıyla imha edildiğini açıkladı. Patlamanın ardından yapılan ilk ölçümlerde havada kurşun tespit edilmediği bildirilirken halka yönelik güvenlik uyarıları kaldırıldı.

68 VARİL PATLAYICI İMHA EDİLDİ

ABD ordusu, uzun yıllardır depolanan ve zamanla kararsız hale gelen kurşun azid maddesini kontrollü şekilde imha etti. Daha önce üç kez ertelenen operasyon, güvenlik önlemlerinin artırılması ve uygun hava koşullarının sağlanmasının ardından gerçekleştirildi.

PATLAMANIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Associated Press tarafından paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından iki beyaz duman bulutunun yükseldiği ve kısa süre içerisinde dağıldığı görüldü. Bölgede bulunan gazeteciler de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

ABD ORDUSU: OPERASYON BAŞARILI OLDU

Operasyonun ardından açıklama yapan Tümgeneral Eric Shirley, patlayıcı maddelerin tamamının imha edildiğini, ikincil bir patlama yaşanmadığını ve altyapıda herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

HALKA YÖNELİK UYARILAR KALDIRILDI

Patlama öncesinde tesisin yakınındaki vatandaşlara bölgeden ayrılmaları, yaklaşık 32 kilometreye kadar uzanan belirli bölgelerde yaşayanlara ise evlerinden çıkmamaları tavsiye edilmişti. Bazı okullar, işletmeler ve kamu kurumları da tedbir amacıyla kapatılmıştı.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), operasyon sonrasında güvenlik uyarılarını kaldırarak vatandaşların normal yaşamlarına dönebileceklerini duyurdu.

İLK ÖLÇÜMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) gerçekleştirdiği ilk hava ölçümlerinde kurşuna rastlanmadığı bildirildi. Ancak uzmanlar, yalnızca hava ölçümlerinin çevresel risklerin tamamen ortadan kalktığını göstermeye yeterli olmadığını belirtti.

Önümüzdeki haftalarda bölgedeki tarım arazilerinden, su kaynaklarından ve çocuk parklarından alınacak numunelerin incelenmesi bekleniyor.

ÇEVRECİLERDEN HESAP VERİLMESİ ÇAĞRISI

Patlamanın gerçekleştirilmesini engellemek için hukuki girişimlerde bulunan çevre kuruluşları ise tepkilerini sürdürüyor. Iowa Çevre Konseyi, tehlikeli maddelerin neden kriz oluşturacak aşamaya kadar depolandığına ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmasını istedi.