Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi Ras Tanura ile başkent Riyad'ın finans bölgesine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Uydu görüntülerinde rafineri üzerinde yoğun siyah duman yükseldiği görülürken saldırı haberlerinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 94,61 dolara çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN EN BÜYÜK RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Ras Tanura petrol rafinerisine yönelik saldırının tesiste yangınlara neden olduğunu ileri sürdü. Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak da rafineriye saldırı düzenlendiğini doğruladı. NASA ve Planet Labs tarafından kaydedilen uydu görüntülerinde tesisin üzerinde yoğun siyah duman görüldü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Ras Tanura bölgesinde dört insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

GÜNLÜK 550 BİN VARİL KAPASİTEYE SAHİP

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisi olan Ras Tanura, günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip. Basra Körfezi kıyısında bulunan tesis, aynı zamanda ülkenin en önemli ham petrol ihracat merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

RİYAD'DAKİ SALDIRIDA 11 KİŞİ YARALANDI

Husiler, başkent Riyad'ın finans bölgesine yönelik saldırı düzenlediklerini de açıkladı. Suudi Arabistan Sivil Savunma birimi, 24 Kasım'da ülkenin Kamu Yatırım Fonu'nun merkezinin bulunduğu gökdelene yönelik saldırıda 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı bina 19 Kasım'da da hedef alınmıştı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Saldırı haberleri küresel enerji piyasalarında petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 yükselerek 94,61 dolara çıkarken ABD tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 83,68 dolara ulaştı.

GÖZLER TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI MEKKE İTTİFAKI'NA ÇEVRİLDİ

Saldırılar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından gerçekleşti. Üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının diğer ülkelere de yapılmış sayılmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun, 14 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

ÜÇ ÜLKE BUGÜN MASAYA OTURACAK

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan temsilcilerinin 26-27 Kasım tarihlerinde İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ortak savunma anlaşmasının uygulanması, hava savunma sistemleri, istihbarat paylaşımı ve askeri koordinasyon konularının ele alınması öngörülüyor.

Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılar, üçlü savunma anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi bakımından da dikkat çekiyor.