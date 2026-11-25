Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor. Dünyanın en önemli ham petrol ihracat merkezlerinden biri olan Ras Tanura bölgesinde dört insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından bölgeye ait olduğu belirtilen uydu görüntülerinde yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

DÖRT İHA HAVADA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ras Tanura bölgesinde dört İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. İHA'lardan kopan parçaların yere düştüğünü belirten Maliki, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını bildirdi.

GÖZLER HUSİLERE ÇEVRİLDİ

Saldırı, Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti. Son saldırıyı kimin düzenlediği henüz resmen açıklanmazken koalisyon, bir gün önce başkent Riyad'daki finans merkezinde bulunan bir gökdelene düzenlenen ve 11 kişinin yaralandığı saldırıdan Husileri sorumlu tutmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN YEMEN'İ VURDU

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediğini açıkladı. Koalisyon ayrıca Saada ve Amran bölgelerindeki bazı hedeflerin imha edildiğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın da vurulduğunu bildirdi.

HUSİLERDEN MİSİLLEME TEHDİDİ

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılara karşılık Cidde Limanı ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki diğer limanlarını hedef alacaklarını açıkladı. Bölgedeki sivillere uzaklaşmaları, nakliye şirketlerine ise gemilerini limanlardan çekmeleri çağrısında bulundu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE YOĞUN DUMAN

Ras Tanura bölgesine ait olduğu belirtilen uydu görüntülerinde geniş bir alana yayılan yoğun duman tabakası dikkat çekti.

AYNI RAFİNERİYİ DAHA ÖNCE DE HEDEF ALDILAR

Husiler, 27 Ekim'de Ras Tanura petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini ve tesiste büyük yangınlar çıktığını açıklamıştı. Suudi Arabistan yönetimi ise rafinerinin doğrudan vurulduğunu doğrulamamıştı.

DÜNYA PETROL TİCARETİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Saudi Aramco'ya ait Ras Tanura rafinerisi, günlük 550 bin varillik petrol işleme kapasitesine sahip. Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatının neredeyse tamamı Ras Tanura ve Yanbu limanları üzerinden gerçekleştiriliyor.