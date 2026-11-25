Vatandaştan polise: Ezerim ulan seniGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da bir vatandaş ile polis memuru arasında çıkan tartışma büyüdü. Polise el kaldıran vatandaşın "Ezerim ulan seni" sözleri dikkat çekti.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre, bir vatandaş polis memurunun kendisine "ahlaksız" demesine sinirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine polise el kaldıran vatandaşın, "Ezerim ulan seni" sözleri dikkat çekti. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
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