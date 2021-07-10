Son Dakika Bağcılar Haberleri

- 11:45 Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Beylikdüzü'nde yankesicilik yaparak 3'ü yabancı uyruklu 26 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
- 10:44 Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları Bağcılar'da anıldı
Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Bağcılar Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.
- Dün Dün 11:50 "İBB Çocuk Tiyatro Festivali" İstanbul'un parklarında başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesinde yer alan çocuk oyunları sahnelenecek.
- Dün Dün 00:58 Son dakika haber: İstanbul'da sahte içki operasyonu: Markaları birebir taklit etmişler
Gelen son dakika haberine göre Esenler ve Bağcılar'daki depolara düzenlenen baskında markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde;
- 10.07.2021 10 Tem 09:20 Son dakika haber... Operasyonda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi
Edinilen son dakika haberine göre Esenler ve Bağcılar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
- 10.07.2021 10 Tem 00:58 (Özel haber) Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız"
Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.
- 09.07.2021 09 Tem 22:56 İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu Bir kuyumcuyu da soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalanırken, 17 yaşındaki çete liderinin 53 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Şüphelilerin bir binaya girdikleri, kapıları kontrol ettikleri,...
- 09.07.2021 09 Tem 19:10 TÜRKİYE GEÇİLMEZ
TÜRKİYE GEÇİLMEZYER : BAĞCILAR MEYDANIOluşturulma Tarihi : 09. 07. 2021 Haberler Telafi Eğitimine Bağcılar'da Yoğun İlgi Kurban Rehberi - Sıkça Sorulan Sorular Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Zambaklar Solmasın Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle...
- 09.07.2021 09 Tem 16:38 Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız"
Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.
- 09.07.2021 09 Tem 13:36 Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor
Milli Eğitim Bakanlığının 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulayacağı "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde düzenlenecek kültür ve spor etkinliklerine katılmak üzere ilk 4 günde 1000 öğrenci kayıt yaptırdı.
- 09.07.2021 09 Tem 13:22 HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
İSTANBUL'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.
- 09.07.2021 09 Tem 12:58 İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul genelinde girdikleri ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalan hırsızlık çetesi Özel Harekat destekli operasyonla çökertildi.
- 08.07.2021 08 Tem 14:09 KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR.
- 08.07.2021 08 Tem 12:09 KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Haberler Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Zambaklar Solmasın Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle...
- 08.07.2021 08 Tem 09:44 Son Dakika | Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada 1 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
- 08.07.2021 08 Tem 09:29 Esenler'de kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Törene katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Hayatı okumak ve anlamak için kitaplar ve kütüphanelerle barışık olmak gerekir" dedi.
- 07.07.2021 07 Tem 17:07 ZAMBAKLAR SOLMASIN
ZAMBAKLAR SOLMASINOluşturulma Tarihi : 07. 07. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle... Tüm Taksiciler Bağcılar'da Buluşuyor Bağcılarlı 11 Kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası'nda.
- 07.07.2021 07 Tem 12:11 Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi
Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan proje için pilot belediye seçildi.
- 06.07.2021 06 Tem 10:36 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Sakarya'da düzenlenen ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alıyor.
- 05.07.2021 05 Tem 17:11 2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri
2021 YILI KURBAN KESİM YERLERİADI SOYADITELADRESFAALİYETİ1Ferhat KILIÇ0532 603 67 6515 Temmuz Mah. 1476( Fırat ) Sk. No: 1Oto Park ve Oto Yıkama2Tuncay YAŞAR Yaşar Oto Yıkama0541 524 65 0515 Temmuz Mah. 1486 (7. ) Sk. No: 65Oto Yıkama3Mustafa AYDIN Aydın oto Yıkama0532 640 19 3215 Temmuz Mah.
- 05.07.2021 05 Tem 15:39 Bağcılarlı 80 Kız Öğrenci Kefken Kampı'na Uğurlandı
BAĞCILARLI 80 KIZ ÖĞRENCİ KEFKEN KAMPI'NA UĞURLANDIBağcılarlı gençler 5 yıldızlı tatile uğurlandıBağcılarlı lise son sınıf öğrencisi 80 kız, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı'na uğurlandı.
- 05.07.2021 05 Tem 11:32 BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKMAKLA SUÇLANAN SANIK: BÜFEDEN İKİ EKMEK VE SU ALDIM AMA BEN YAKMADIM
BAKIRKÖY'de 2 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen tutuklu sanık Ali Yıldız meydana gelen olayda zararı karşılamak istediğini belirterek, "Büfeden iki tane ekmek, bir tane su aldım, kırmızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip çıktım.
- 05.07.2021 05 Tem 11:12 Bağcılar Belediyesi sporcuları Türkiye şampiyonu oldu
Bağcılar Belediyesi sporcuları Gülsüm Özen ve Emine Arslan, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldu.
- 04.07.2021 04 Tem 13:03 KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNÜNDE VATANDAŞLAR BELGRAD ORMANINA AKIN ETTİ
KISITLAMASIZ ilk pazar gününde orman havası almak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.
- 04.07.2021 04 Tem 12:37 Engelliler için 3 haftada 10 bini aşkın mavi kapak
Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelli bireylere destek olmak için başlattıkları mavi kapak toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.
- 04.07.2021 04 Tem 11:30 Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelliler için mavi kapak topladı
Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince engellilere destek olmak için başlatılan "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" kapsamında 3 haftada 10 binin üzerinde kapak toplanıldı.
- 03.07.2021 03 Tem 22:25 Son dakika haberleri... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SAZLIDERE'DEN KAYBOLACAK SUYUN ÇOK DAHA FAZLASINI İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ
Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti.
- 03.07.2021 03 Tem 21:07 "Denizcilik, İhracat Ulaşımının Bel Kemiği"
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin Kapanış Oturumu'nda konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Denizcilik Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuştu.
- 03.07.2021 03 Tem 16:59 Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile birlikte 3 yeni baraj yapılacak"
Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir.
- 03.07.2021 03 Tem 16:03 Bakan Karaismailoğlu Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin kapanışında konuştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'un gelecek yıl sonu itibarıyla etap etap hizmete gireceğini söyledi.
- 03.07.2021 03 Tem 12:46 Son dakika... Türkiye'nin en büyük mahallesinde bir ilk, 1 milyon dolar yatırım dev tesis açılışı yapıldı
Son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük mahallesi olan Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde bir ilk. Sabah havuz keyfi akşam düğün ve konferans salonu, 1 milyon dolar yatırım ile açıldı.
- 03.07.2021 03 Tem 12:07 Talha Yıldız'ın ikinci romanı çıktı
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız'ın Gece Kanunları adını verdiği ikinci romanı raflardaki yerini aldı.
- 02.07.2021 02 Tem 16:54 Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak
UMUT PERİNÇEK'İN İSMİ BAĞCILAR'DA YAŞAYACAKİzmirli Umut'un annesinden örnek davranış Oğlu için toplanan parayı okula bağışladıBağcılar'da Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.
- 02.07.2021 02 Tem 16:52 Umut Perinçek'in ismi Bağcılar'da yaşayacak
Bağcılar'da covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.
- 02.07.2021 02 Tem 13:07 Akran Zorbalığına Karşı Resim Çizdiler
AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI RESİM ÇİZDİLERBağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.
- 02.07.2021 02 Tem 12:14 Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.
- 02.07.2021 02 Tem 12:05 Bağcılar'da buluşan öğrenciler, akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmetti
"Şiddet Yok Masal Var" Projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdi.
- 02.07.2021 02 Tem 11:41 Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.
- 02.07.2021 02 Tem 08:03 Son dakika haber: Jandarma'dan sahte para operasyonu
Bir son dakika haberine göre Jandarma'dan sahte para operasyonu 15 bin adet sahte para ve 1 adet tabanca ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, matbaasında sahte para basan ve piyasaya sürme hazırlığında olan kişiye yönelik operasyon düzenledi.
- 01.07.2021 01 Tem 15:33 Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı
Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeniden hizmete girdi.
- 01.07.2021 01 Tem 14:42 Son dakika haberi | Bağcılar'da çocukların havuz hasreti sona erdi
Son dakika gündem haberi... Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri altında tekrar hizmet vermeye başladı.
- 01.07.2021 01 Tem 14:19 Çocukların havuz hasreti sona erdi
Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri altında tekrar hizmet vermeye başladı.
- 01.07.2021 01 Tem 12:27 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İktidar hırsınız uğruna Katarlı gençler, yurt önündeki oyuncak silahlar üzerinden ürettiğiniz algı balonlarıyla toplumun...
- 30.06.2021 30 Haz 20:55 BAĞCILAR'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bağcılar'da, Ali Tulgaroğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- 30.06.2021 30 Haz 16:45 Son dakika haber | BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR, Güneşli'de bulunan 4 katlı Kocayusuf ilkokulunun çatısında yangın çıktı.
- 30.06.2021 30 Haz 16:40 Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.
- 30.06.2021 30 Haz 15:47 Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangının çıktığı Kocayusuf İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.
- 30.06.2021 30 Haz 15:27 Son dakika haberleri... Bağcılar'da bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.
- 30.06.2021 30 Haz 15:26 Bağcılar'da bir okulun çatısındaki yangına itfaiye müdahale ediyor
Bağcılar'da, bir ilkokulunun çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- 30.06.2021 30 Haz 15:03 BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'da bir okulun çatısında yangın çıktı.