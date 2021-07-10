Son Dakika Bağcılar Haberleri

11:45 Beylikdüzü'nde 26 kişinin telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı Beylikdüzü'nde yankesicilik yaparak 3'ü yabancı uyruklu 26 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

10:44 Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanları Bağcılar'da anıldı Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Bağcılar Belediyesince düzenlenen törenle anıldı.

11:50 "İBB Çocuk Tiyatro Festivali" İstanbul'un parklarında başlıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesinde yer alan çocuk oyunları sahnelenecek.

00:58 Son dakika haber: İstanbul'da sahte içki operasyonu: Markaları birebir taklit etmişler Gelen son dakika haberine göre Esenler ve Bağcılar'daki depolara düzenlenen baskında markalar birebir taklit edilerek üretilmiş ve profesyonel kişilerce Bandrollü Ürün İzleme Sistemi ile yapılacak kontroller ile sahte oldukları tespit edilebilecek şekilde;

09:20 Son dakika haber... Operasyonda 10 bin litre sahte içki ele geçirildi Edinilen son dakika haberine göre Esenler ve Bağcılar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

00:58 (Özel haber) Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız" Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.

22:56 İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu Bir kuyumcuyu da soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalanırken, 17 yaşındaki çete liderinin 53 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Şüphelilerin bir binaya girdikleri, kapıları kontrol ettikleri,...

19:10 TÜRKİYE GEÇİLMEZ TÜRKİYE GEÇİLMEZYER : BAĞCILAR MEYDANIOluşturulma Tarihi : 09. 07. 2021 Haberler Telafi Eğitimine Bağcılar'da Yoğun İlgi Kurban Rehberi - Sıkça Sorulan Sorular Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Zambaklar Solmasın Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle...

16:38 Mehmet Sirkeci: "Kadın futbolunun iyi yerlere gelmesi için çalışacağız" Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Adayı Mehmet Sirkeci, "Türkiye'yi her yönde nasıl bir numara yapmamız icap ediyorsa, kadınlar futbolunda da ülkemizi dünyada iyi yere getirmek için ekibimle beraber mücadele edeceğim ve başaracağıma inanıyorum" dedi.

13:36 Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor Milli Eğitim Bakanlığının 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulayacağı "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde düzenlenecek kültür ve spor etkinliklerine katılmak üzere ilk 4 günde 1000 öğrenci kayıt yaptırdı.

13:22 HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI İSTANBUL'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

12:58 İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu İstanbul genelinde girdikleri ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalan hırsızlık çetesi Özel Harekat destekli operasyonla çökertildi.

14:09 KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Duyurular 2021 Yılı Bağcılar'da Kurban Kesim Yerleri 1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... BAĞCILAR.

12:09 KURBAN REHBERİ - SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULARKurban Rehberi Sıkça Sorular KitapçığıBağcılar'da Kurban Kesim YerleriOluşturulma Tarihi : 08. 07. 2021 Haberler Yaz Okulu Kayıtları Devam Ediyor Zambaklar Solmasın Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle...

09:44 Son Dakika | Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada 1 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

09:29 Esenler'de kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Törene katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Hayatı okumak ve anlamak için kitaplar ve kütüphanelerle barışık olmak gerekir" dedi.

17:07 ZAMBAKLAR SOLMASIN ZAMBAKLAR SOLMASINOluşturulma Tarihi : 07. 07. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi ile Litvanya İklim Değişikliğiyle... Tüm Taksiciler Bağcılar'da Buluşuyor Bağcılarlı 11 Kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası'nda.

12:11 Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan proje için pilot belediye seçildi.

10:36 Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa Sakarya'da düzenlenen ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alıyor.

17:11 2021 Yılı Kurban Kesim Yerleri 2021 YILI KURBAN KESİM YERLERİADI SOYADITELADRESFAALİYETİ1Ferhat KILIÇ0532 603 67 6515 Temmuz Mah. 1476( Fırat ) Sk. No: 1Oto Park ve Oto Yıkama2Tuncay YAŞAR Yaşar Oto Yıkama0541 524 65 0515 Temmuz Mah. 1486 (7. ) Sk. No: 65Oto Yıkama3Mustafa AYDIN Aydın oto Yıkama0532 640 19 3215 Temmuz Mah.

15:39 Bağcılarlı 80 Kız Öğrenci Kefken Kampı'na Uğurlandı BAĞCILARLI 80 KIZ ÖĞRENCİ KEFKEN KAMPI'NA UĞURLANDIBağcılarlı gençler 5 yıldızlı tatile uğurlandıBağcılarlı lise son sınıf öğrencisi 80 kız, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı'na uğurlandı.

11:32 BAKIRKÖY'DE HALK EKMEK BÜFESİNİ YAKMAKLA SUÇLANAN SANIK: BÜFEDEN İKİ EKMEK VE SU ALDIM AMA BEN YAKMADIM BAKIRKÖY'de 2 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen tutuklu sanık Ali Yıldız meydana gelen olayda zararı karşılamak istediğini belirterek, "Büfeden iki tane ekmek, bir tane su aldım, kırmızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip çıktım.

11:12 Bağcılar Belediyesi sporcuları Türkiye şampiyonu oldu Bağcılar Belediyesi sporcuları Gülsüm Özen ve Emine Arslan, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldu.

13:03 KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNÜNDE VATANDAŞLAR BELGRAD ORMANINA AKIN ETTİ KISITLAMASIZ ilk pazar gününde orman havası almak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

12:37 Engelliler için 3 haftada 10 bini aşkın mavi kapak Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelli bireylere destek olmak için başlattıkları mavi kapak toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

11:30 Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelliler için mavi kapak topladı Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince engellilere destek olmak için başlatılan "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" kapsamında 3 haftada 10 binin üzerinde kapak toplanıldı.

22:25 Son dakika haberleri... BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SAZLIDERE'DEN KAYBOLACAK SUYUN ÇOK DAHA FAZLASINI İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin kapanış oturumu gerçekleşti.

21:07 "Denizcilik, İhracat Ulaşımının Bel Kemiği" Bakan Karaismailoğlu: Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin Kapanış Oturumu'nda konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Denizcilik Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuştu.

16:59 Son dakika... Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile birlikte 3 yeni baraj yapılacak" Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir.

16:03 Bakan Karaismailoğlu Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin kapanışında konuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'un gelecek yıl sonu itibarıyla etap etap hizmete gireceğini söyledi.

12:46 Son dakika... Türkiye'nin en büyük mahallesinde bir ilk, 1 milyon dolar yatırım dev tesis açılışı yapıldı Son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük mahallesi olan Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde bir ilk. Sabah havuz keyfi akşam düğün ve konferans salonu, 1 milyon dolar yatırım ile açıldı.

12:07 Talha Yıldız'ın ikinci romanı çıktı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Talha Yıldız'ın Gece Kanunları adını verdiği ikinci romanı raflardaki yerini aldı.

16:54 Umut Perinçek'in İsmi Bağcılar'da Yaşayacak UMUT PERİNÇEK'İN İSMİ BAĞCILAR'DA YAŞAYACAKİzmirli Umut'un annesinden örnek davranış Oğlu için toplanan parayı okula bağışladıBağcılar'da Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

16:52 Umut Perinçek'in ismi Bağcılar'da yaşayacak Bağcılar'da covid-19 tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

13:07 Akran Zorbalığına Karşı Resim Çizdiler AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI RESİM ÇİZDİLERBağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.

12:14 Akran zorbalığına karşı resim çizdiler Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.

12:05 Bağcılar'da buluşan öğrenciler, akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmetti "Şiddet Yok Masal Var" Projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdi.

11:41 Akran zorbalığına karşı resim çizdiler Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.

08:03 Son dakika haber: Jandarma'dan sahte para operasyonu Bir son dakika haberine göre Jandarma'dan sahte para operasyonu 15 bin adet sahte para ve 1 adet tabanca ele geçirildi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, matbaasında sahte para basan ve piyasaya sürme hazırlığında olan kişiye yönelik operasyon düzenledi.

15:33 Bağcılar'daki kapalı yüzme havuzları normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasının ardından yeniden hizmete girdi.

14:42 Son dakika haberi | Bağcılar'da çocukların havuz hasreti sona erdi Son dakika gündem haberi... Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri altında tekrar hizmet vermeye başladı.

14:19 Çocukların havuz hasreti sona erdi Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 8 kapalı yüzme havuzu, kademeli normalleşme ile birlikte korona virüs tedbirleri altında tekrar hizmet vermeye başladı.

12:27 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin" AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İktidar hırsınız uğruna Katarlı gençler, yurt önündeki oyuncak silahlar üzerinden ürettiğiniz algı balonlarıyla toplumun...

20:55 BAĞCILAR'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bağcılar'da, Ali Tulgaroğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16:45 Son dakika haber | BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1 Gelen son dakika haberine göre BAĞCILAR, Güneşli'de bulunan 4 katlı Kocayusuf ilkokulunun çatısında yangın çıktı.