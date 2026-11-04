Akdeniz Kaymakamı Beşikci, sağanaktan zarar gören bölgeleri inceledi, okullara gitti

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Beşikci, programı kapsamında Evci, Sarıibrahimli, Bağcılar-İhsaniye ve Müfide İlhan mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Beşikci, talep ve önerileri dinledi.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Beşikci, yakın zamanda kentte etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören bölgelere yönelik yetkililerden bilgi aldı.

Bağcılar İlkokulu ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Başkan Vekili Beşikci, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, özellikle aşırı yağışlardan etkilenen sokaklarda incelemelerde bulunulduğunu, sıkıntıların en kısa sürede giderileceğini kaydetti.