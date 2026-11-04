Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
6 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Haber Videosu

Bir Alman muhabir, RAMS Park'taki yoğun atmosfer ve ses nedeniyle zor anlar yaşadı. Muhabirin kulak koruyucu kullanarak maçı takip ettiği görüldü.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı ev sahipliği yaptığı karşılaşmada RAMS Park’taki coşkulu atmosfer, yabancı basın mensuplarını şaşkına çevirdi. 

KULAK KORUYUCU TAKARAK MAÇI TAKİP ETTİ

Tribünlerin çıkardığı yüksek desibeldeki ses ve yoğun tezahüratlar nedeniyle maçı takip etmekte güçlük çeken bir Alman muhabir, çareyi kulak koruyucu takmakta buldu.

YARATILAN BASKI YENİDEN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Dünyanın en gürültülü stadyumları arasında gösterilen RAMS Park’taki bu anlar, sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Karşılaşma boyunca kulak koruyucu kulaklıklarıyla görevi sürdürmeye çalışan Alman gazetecinin o halleri, tribün atmosferinin ne denli yüksek bir seviyede olduğunu yeniden kanıtladı. 

Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımıKameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı Alman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadıAlman Basını, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramadı Galatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servetGalatasaray paraya para demiyor! İşte kasasına giren servet Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittilerGalatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmışBarış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Okurların en beğendiği yorum · haberler.com okurlarından

“sahanın belli yerlerinde hoparlörler var kimse ağzını acmasa zaten belli bı ses çıkıyor:)stada gidenler anlar sadece bunu ama rahatsız edici oluyo oda ayrı bı…”

Tüm yorumlar (6)
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayStuttgartAlmanyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • aytac4040 aytac4040: haberler.com okurlarından
    sahanın belli yerlerinde hoparlörler var kimse ağzını acmasa zaten belli bı ses çıkıyor:)stada gidenler anlar sadece bunu ama rahatsız edici oluyo oda ayrı bı durum 5 2
  • Mehmet K. Mehmet K.: haberler.com okurlarından
    Demeki hoparlörler den bilgisi varmış önceden 2 1
  • TC Tabak TC Tabak:
    Hazırlıklı gelmiş, bu maça yürek dayanmaz. Bu maç bağımlılık yapmıştır onun için. Bizde bağımlılık yaptığı gibi. 3 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici: haberler.com okurlarından
    RRRRRRRRRRRRRRR WELCOME TO HELL 1 1
  • Burak Karaca Burak Karaca:
    son ses ıslık sesi calması cok iyi :)) gesenin hayatı kolpaaaa 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
COP31 nedeniyle Antalya’da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
19:17
Kameralardan kaçamamıştı Lucas Torreira’dan ilginç Jakobs paylaşımı
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 20:01:56. #7.13#
SON DAKİKA: Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android