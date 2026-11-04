Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a karşı ev sahipliği yaptığı karşılaşmada RAMS Park’taki coşkulu atmosfer, yabancı basın mensuplarını şaşkına çevirdi.

KULAK KORUYUCU TAKARAK MAÇI TAKİP ETTİ

Tribünlerin çıkardığı yüksek desibeldeki ses ve yoğun tezahüratlar nedeniyle maçı takip etmekte güçlük çeken bir Alman muhabir, çareyi kulak koruyucu takmakta buldu.

YARATILAN BASKI YENİDEN GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Dünyanın en gürültülü stadyumları arasında gösterilen RAMS Park’taki bu anlar, sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Karşılaşma boyunca kulak koruyucu kulaklıklarıyla görevi sürdürmeye çalışan Alman gazetecinin o halleri, tribün atmosferinin ne denli yüksek bir seviyede olduğunu yeniden kanıtladı.