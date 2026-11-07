Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket - Son Dakika
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Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket

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Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
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ABD'de deniz canlılarına yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla okyanusa bırakılan 2 milyondan fazla otomobil lastiği, yıllar sonra büyük bir çevre sorununa dönüştü. Yapay resif oluşturmak için başlatılan projede lastikler fırtınaların etkisiyle dağılarak doğal mercan resiflerine zarar verdi. Çevreyi korumak için atılan adım, onlarca yıl süren temizlik çalışmalarını beraberinde getirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık yarım asır önce başlatılan bir çevre projesi, beklenenin tam tersi sonuçlar doğurdu. Deniz canlılarının yaşam alanlarını genişletmek amacıyla okyanus tabanına milyonlarca kullanılmış otomobil lastiği yerleştirildi. Ancak doğaya katkı sağlaması beklenen lastikler, zaman içinde dağılarak deniz ekosistemi için ciddi bir tehdide dönüştü.

2 MİLYONDAN FAZLA LASTİĞİ OKYANUSA BIRAKTILAR

Florida'da 1970'li ve 1980'li yıllarda yürütülen Osborne yapay resif projesi kapsamında 2 milyondan fazla eski otomobil lastiği deniz tabanına bırakıldı. Projenin amacı, lastiklerden oluşturulan yapıların mercanların gelişmesine uygun bir yüzey sağlaması ve balıklar başta olmak üzere deniz canlılarına yeni yaşam alanları oluşturmasıydı.

Lastiklerin deniz tabanında sabit kalması için naylon ipler ve çelik kelepçeler kullanıldı. Ancak bağlantıların zaman içinde zayıflaması, projenin geleceğini tamamen değiştirdi.

FIRTINALAR LASTİKLERİ DENİZ TABANINA DAĞITTI

Bölgede etkili olan fırtına ve kasırgalar, lastikleri bir arada tutan bağlantıların kopmasına neden oldu. Sabit kalması planlanan milyonlarca lastik, deniz tabanında sürüklenerek geniş bir alana yayıldı.

Deniz canlılarına yuva olması beklenen yapılar, hareket ettikçe çevredeki doğal mercan resiflerine zarar vermeye başladı. Böylece çevreyi iyileştirmek amacıyla hazırlanan proje, korunması hedeflenen ekosistemi tehdit eden bir soruna dönüştü.

2007 YILINDA BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU BAŞLATILDI

Yıllarca devam eden çevre sorununun giderilmesi için 2007 yılında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. ABD Donanması ve Sahil Güvenlik dalgıçları, gönüllülerle birlikte deniz tabanındaki lastikleri çıkarmak için harekete geçti. Ancak milyonlarca lastiğin geniş bir alana dağılmış olması, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını engelledi. Deniz tabanından lastiklerin çıkarılması uzun yıllara yayıldı.

ARADAN ONLARCA YIL GEÇTİ, SORUN BİTMEDİ

Temizlik çalışmalarına rağmen Florida kıyılarında hala önemli miktarda otomobil lastiği bulunduğu belirtiliyor. Başlangıçta deniz yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Osborne yapay resif projesi, yanlış planlanan çevre uygulamalarının uzun yıllar sürebilen sonuçlarına örnek oldu.

Bir zamanlar deniz canlılarına yaşam alanı oluşturması beklenen lastikler, yıllar sonra deniz tabanından çıkarılması gereken atıklara dönüştü.

Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

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