ABD, Irak\'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

Fuad Hüseyin

“BÖLGEDE SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR”

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

SURİYE SINIRINDAKİ ASKERİ FAALİYETLER SÜRDÜRÜYOR

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

3 SINIR KAPISI KAPATILMIŞTI

Irak hükümeti, geçtiğimiz ay İran'a açılan bazı sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat vermişti. Bu kapsamda Meysan vilayetinde bulunan Şeyb Sınır Kapısı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. 12 Eylül'de Basra'daki Şelemçe ve Diyala'daki Mendeli sınır kapıları da güvenlik ve idari düzenlemeler kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.