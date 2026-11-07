ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, Irak\'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

ABD'nin Irak'tan İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını istediği açıklandı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Washington yönetiminin yalnızca iki sınır kapısının açık kalmasını talep ettiğini belirtti. Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceği uyarısında bulunan Hüseyin, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi
Fuad Hüseyin

“BÖLGEDE SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR”

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

SURİYE SINIRINDAKİ ASKERİ FAALİYETLER SÜRDÜRÜYOR

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

3 SINIR KAPISI KAPATILMIŞTI

Irak hükümeti, geçtiğimiz ay İran'a açılan bazı sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat vermişti. Bu kapsamda Meysan vilayetinde bulunan Şeyb Sınır Kapısı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. 12 Eylül'de Basra'daki Şelemçe ve Diyala'daki Mendeli sınır kapıları da güvenlik ve idari düzenlemeler kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.

Axios yazdı: Vance, İran'la yeni ateşkes için arabulucular aracılığıyla her gün temas kuruyorAxios yazdı: Vance, İran'la yeni ateşkes için arabulucular aracılığıyla her gün temas kuruyor Hürmüz Boğazı'nda ABD İHA'sı vuruldu! İran: MQ-9'u Keşm Adası üzerinde imha ettikHürmüz Boğazı'nda ABD İHA'sı vuruldu! İran: MQ-9'u Keşm Adası üzerinde imha ettik İran’da art arda patlama sesleriİran’da art arda patlama sesleri Hamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istediHamaney, özel mektubuyla kurmayını Putin'e gönderip S-400 istedi
Okurların en beğendiği yorum

“büyük şaytan durmuyor belliki tramp yahudilerin hizmetinde ve emrindedir”

Tüm yorumlar (2)
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıFuad HüseyinWashingtonOrta DoğuGündemGüncelDünyaİranIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • mehmetmentess0404 mehmetmentess0404:
    büyük şaytan durmuyor belliki tramp yahudilerin hizmetinde ve emrindedir 4 0 Yanıtla
  • Bülent Aksoy Bülent Aksoy:
    Hani bunlar ıraktan çekilmişti ülkeyi kendi adamlarına emanet bırakıp çekildiler güya 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Filiz Taçbaş’ın beyninde tümör çıktı Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar Sonrası tam bir felaket Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket
Italiano’nun gözünden düştü Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Eda Ece’den korkutan paylaşım Apar topar hastaneye koştu Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
22:40
İsrail’de hükümet kurma yetkisi Eisenkot’a verildi
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
21:41
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’nın kızına şahit oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya'nın kızına şahit oldu
20:48
Van’da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
Van'da katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti
20:04
Galatasaray 4’e 1 yakaladı, gol atamadı Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
19:25
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü
19:20
Suriye, Yemen’e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
Suriye, Yemen'e asker gönderileceği iddiasını yalanladı
18:48
Polonya’da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 12 yaralı
Polonya'da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 22:54:46. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android