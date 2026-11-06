Telegraph, Rızai-Putin görüşmesinde S-400 tedarikinin ele alındığını öne sürdü - Son Dakika
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Telegraph, Rızai-Putin görüşmesinde S-400 tedarikinin ele alındığını öne sürdü

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The Telegraph, adı açıklanmayan bir İranlı yetkiliye dayanarak Rızai'nin dün Putin ile görüşmesinde Rusya'dan S-400 tedarikinin ele alındığını öne sürdü. Haberde, İran'ın tedarik sürecinde iyimser olduğu belirtildi.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, Rusya'dan İran'a S-400 hava savunma sistemleri tedarikinin ele alındığını öne sürdü. Haberde, İran'ın tedarik sürecine ilişkin "iyimser" olduğu belirtildi.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, İran ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürdü. Adı açıklanmayan bir İranlı yetkiliye dayandırılan haberde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran'a Rus menşeli uzun menzilli S-400 hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunu gündeme getirdiği iddia edildi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, Rızai'yi Moskova'ya kişisel bir mektupla gönderdiği ve mektubun merkezinde uzun menzilli S-400 sistemlerinin tedarik edilmesi talebinin yer aldığı kaydedildi. Tahran yönetiminin, Putin'in uzun süredir talep edilen S-400 hava savunma sistemlerini teslim edeceği konusunda "iyimser olduğu" kaydedildi.

Söz konusu iddia, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın İran'a hiçbir şekilde yardım etmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor. Öte yandan Financial Times gazetesi de ayrı bir haberinde Rusya'nın İran'a helikopterlere monte edilebilen 90 füze fırlatıcısı tedarik etmeyi kabul ettiğini öne sürdü.

"Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hattı inşası ele alındı"

Rızai Moskova temaslarına ilişkin açıklamasında, Putin ile görüşmesinde "önemli bölgesel konular, savaş sonrası ortam ve bölgesel güvenlik düzenlemelerine" ilişkin başlıkların ele alındığını söylemişti. İranlı yetkili görüşmede ayrıca, Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hatlarının inşasının da ele alındığını belirtmiş, bu sayede İran'ın hem ülkedeki doğal gaz açığını giderebileceğini hem de Rus gazını çevre ülkelere satabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: İHA
Vladimir PutinThe TelegraphPolitikaRusyaDünyaİranSon Dakika

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