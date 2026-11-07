Italiano\'nun gözünden düştü! Beşiktaş\'ta ilk ayrılık belli

Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talimatıyla transfer çalışmalarına başladı. Ara transferde stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açmak için gözden düşen Milot Rashica ile ocak ayında yollarını ayıracak.
Son dönemde savunmada yaşanan aksaklıklar ve kalesinde gördüğü gollerle dikkat çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, neşteri vurmaya hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Son 8 resmi müsabakada kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.
İLK VEDA: MILOT RASHICA
Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen yönetimin, takımdan göndereceği ilk isim belli oldu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu sezon çıktığı 8 maçta tek gollük katkı sağlayan ve gözden düşen Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile ocak ayında yolların ayrılması kararlaştırıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, listedeki diğer futbolcular hakkındaki nihai kararını ise performans durumlarına göre vereceği öğrenildi.
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