Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Italiano\'nun gözünden düştü! Beşiktaş\'ta ilk ayrılık belli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talimatıyla transfer çalışmalarına başladı. Ara transferde stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açmak için gözden düşen Milot Rashica ile ocak ayında yollarını ayıracak.

Son dönemde savunmada yaşanan aksaklıklar ve kalesinde gördüğü gollerle dikkat çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, neşteri vurmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Son 8 resmi müsabakada kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. 

İLK VEDA: MILOT RASHICA

Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen yönetimin, takımdan göndereceği ilk isim belli oldu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu sezon çıktığı 8 maçta tek gollük katkı sağlayan ve gözden düşen Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile ocak ayında yolların ayrılması kararlaştırıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, listedeki diğer futbolcular hakkındaki nihai kararını ise performans durumlarına göre vereceği öğrenildi.

Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli
Vincenzo ItalianoMilot RashicaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 19:50:32. #7.12#
SON DAKİKA: Italiano'nun gözünden düştü! Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android