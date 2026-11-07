Italiano\'nun gözünden düştü! Beşiktaş\'ta ilk ayrılık belli

Son dönemde savunmada yaşanan aksaklıklar ve kalesinde gördüğü gollerle dikkat çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, neşteri vurmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Son 8 resmi müsabakada kalesinde 15 gol gören siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

İLK VEDA: MILOT RASHICA

Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen yönetimin, takımdan göndereceği ilk isim belli oldu. Teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu sezon çıktığı 8 maçta tek gollük katkı sağlayan ve gözden düşen Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile ocak ayında yolların ayrılması kararlaştırıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, listedeki diğer futbolcular hakkındaki nihai kararını ise performans durumlarına göre vereceği öğrenildi.