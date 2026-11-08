Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı - Son Dakika
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Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı

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Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
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Ünlü sunucu Saba Tümer, bir erkekte aradığı beş özelliği açıklayarak aşk hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. İyi öpüşmekten güzel kokmaya kadar beklentilerini sıralayan Tümer'in, "Çok zengin olması" şartını da listeye eklemesi şaşırttı. Geçmiş ilişkilerinden de söz eden ünlü sunucu, en uzun birlikteliklerini yaşadığı erkeklerin burcunu da açıkladı.

Ünlü sunucu Saba Tümer, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir erkekte aradığı beş özelliği tek tek sıralayan Tümer, iyi öpüşmekten güzel kokmaya kadar beklentilerini açıkça anlattı. Ünlü sunucunun listesinde "çok zengin olması" şartının da yer alması dikkat çekti.

ARADIĞI ERKEĞİN 5 ÖZELLİĞİNİ SIRALADI

Kendine özgü kahkahasıyla tanınan Saba Tümer, Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk oldu. Aşk hayatından geçmiş ilişkilerine kadar pek çok konuda konuşan ünlü sunucu, bir erkekte kendisini etkileyen özellikleri de açıkladı.

Tümer, "Beraber çok eğlenebilmek, iyi öpüşmesi, çok komik olması, çok zengin olması, güzel kokması" diyerek aradığı beş özelliği sıraladı. Özellikle maddi durumun da beklentileri arasında bulunması, açıklamasının dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

"EN UZUN İLİŞKİLERİM YENGEÇ ERKEKLERİYLE OLDU"

Geçmiş ilişkilerini de değerlendiren Tümer, en uzun birlikteliklerini Yengeç burcu erkekleriyle yaşadığını söyledi. Bu burçtaki erkeklerle ilgili deneyimlerini esprili bir dille anlatan ünlü sunucu, "Benim hep en uzun ilişkilerim Yengeç erkekleriyle oldu. Yengeç erkeğinin ne kadar beyaz, tatlı yalancı olduğunu bilecek kadar deneyimliyim artık. Tövbe!" ifadelerini kullandı.

Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı

"SEVERİM FLÖRT ETMEYİ"

İlişkilerde fiziksel çekimin ve karşılıklı enerjinin önemine de değinen Tümer, ten uyumunun zorlamayla sağlanamayacağını belirtti. Flört etmekten hoşlandığını gizlemeyen sunucu, "Ten uyumu gerçekten çok önemli bir şey yani. Zorlasan da uymuyor." sözleriyle bu konudaki düşüncesini dile getirdi.

Flörtün kendisine iyi geldiğini anlatan Tümer, herkesle aynı yakınlığı kuramayacağını da vurguladı. Ünlü sunucu, bir ilişkiye başlamadan önce karşılıklı enerjinin tutmasının kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti.

"HERKES YAPMACIK GELİYOR"

Günümüzde insan ilişkilerinin eskisi kadar samimi olmadığını düşündüğünü söyleyen Saba Tümer, hem arkadaşlıklarda hem de romantik ilişkilerde yapaylığın arttığını savundu. İnsanların birbirlerine karşı daha fazla gösteriş yaptığını belirten sunucu, hayatına yeni birini dahil etmenin artık kendisi için kolay olmadığını anlattı.

Özel hayatında seçici davrandığını dile getiren Tümer, ilişkilerde samimiyete verdiği önemi de sözlerine ekledi.

Melis İşitenSaba TümerMagazinSon Dakika

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