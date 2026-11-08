Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

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Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Adana, Antalya, Trabzon ve Rize’nin de bulunduğu 18 il için fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde kar beklenirken sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi öngörülüyor. AKOM ise İstanbul’da salı günü yerel yağmur geçişleri beklendiğini bildirdi.

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. Karadeniz kıyılarında sel ve heyelan riskine dikkat çekilirken İstanbul’da yeni haftanın ilk yağışının salı günü görülmesi bekleniyor.

18 İLDE SARI KODLU UYARI

MGM’nin uyarısına göre Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Şırnak ve Osmaniye’de fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sarı kodlu uyarıyı “az tehlikeli” kategorisinde değerlendiriyor.

RİZE VE ARTVİN’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış öngörülüyor. MGM, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

RÜZGAR SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer saatte 40 ila 70 kilometre hızla kısa süreli fırtına görülebilecek.

KAR, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don, İç Ege ile İç Anadolu’da ise sis ve pus bekleniyor.

Kar yağışının beklendiği Erzurum’da sıcaklığın en düşük eksi 2, en yüksek 1 derece olması öngörülüyor. Bolu’da 0 ile 4 derece, Ankara’da ise eksi 2 ile 6 derece arasında sıcaklık bekleniyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM: İSTANBUL’DA SALI GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 7 Kasım tarihli raporunda kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğunu bildirdi. Raporda sıcaklıkların hafta boyunca 12-14 derece aralığında, kış değerlerine yakın seyredeceği belirtildi.

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da bugün en düşük 7, en yüksek 12 derece sıcaklık bekleniyor ve yağış öngörülmüyor. Pazartesi günü de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü yerel yağmur geçişleri görülecek. Çarşamba gününden itibaren yükselişe geçecek sıcaklıkların cuma günü 19 dereceye ulaşması öngörülüyor.

MGM’nin il tahminlerinde ise İstanbul’un bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece saatlerinde yağmur ve sağanak görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji, uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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