Son Dakika Antalya Haberleri

12:23 UASTED Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

12:12 Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

11:48 Cilt bakım tekniklerini öğrenip çocuk ve torunları için çeyiz dikiyorlar Kepez ATASEM'de Cilt Bakım Teknikleri ile Çeyiz Ürünleri Hazırlama kursuna katılan kadınlar bilgi ve becerilerini geliştirerek istihdam şanslarını arttırıyor.

11:48 Kemer'de kaçak kazı şüphelileri yakalandı Antalya'da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

11:20 75 yıllık mesleğine 90 yaşında veda etti Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nebi Doğanay, 75 yıl sürdürdüğü ayakkabı tamirciliği mesleğini tamamen bıraktı.

11:05 Tedavi edilmeyen uyku apnesi diğer hastalıkları da tetikleyebiliyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Eyigör, tedavi edilmeyen uyku apnesinin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler ve inme rahatsızlıklarına neden olabildiğini belirtti.

11:03 "İnsanlar uzak dursun..." Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, Boğaçayı'nda avlanırken görüntülendi "İnsanlar uzak dursun..." Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, Boğaçayı'nda avlanırken görüntülendi Dünyada toplam sayısı 500-700 arasında olan Akdeniz foku tatlı suya gelip ilk kez insanlara bu kadar yaklaştı Akdeniz foklarıyla ilgili yaptığı araştırmalarla ünlü profesör, "İnsanlarla...

10:59 TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkıyor HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/AYŞE YILDIZ - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, yurt dışında ülke aleyhinde propaganda yapan sivil toplum kuruluşları ve siyasilere karşı çalışma yaptıklarını bildirdi.

10:53 57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için tedirginlik hissediyor 57 yılını ayırdığı mesleğinin geleceği için tedirginlik hissediyor Aynı dükkanda 48 yıldır gömlek diken Ali Saraç "Gençlerin hepsi bugün yine üniversitesini okusun, ama ellerinde bir meslekleri olsun" Eskişehir'de 57 yılını kişiye özel gömlek dikim işini yapan Ali Saraç, mesleğinin...

10:52 AESOB Başkanı Dere: "Pandeminin sorumlusu esnaf ve sanatkarlarımız değil " AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Pandeminin sorumlusunun esnaf ve sanatkarlar olmadığını belirterek, "1 Mart kademeli normalleşme süreci ve dinamik denetim modeli kapsamında gerekli bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

10:40 ANTALYA Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdı Geliştirilen aktiviteler, otizmli bireylerin dikkat süresini artırdıTÜRKİYE'de 9 okulda, zihinsel gelişim geriliği olan ve otizmli bireylerde akademik başarıyı ilerletmek için uygulanan 'Dikkatli ol, Başarılı ol' projesi hayata geçti.

10:28 ANTALYA Bu plajda şehit yakınları ve gazilere her şey ücretsiz Bu plajda şehit yakınları ve gazilere her şey ücretsizANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir plaj, şehit yakınları ile gazilerin hizmetine sunuldu.

10:28 Rus mühendisin Likya Yolu yolculuğu RUS mühendis Mikhail Zakrevsrii (30) ilk kez geldiği Türkiye'de, Likya Yolu yürüyüşüne çıktı.

10:26 Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına geçip elini belindeki silaha götüren muhtar...

10:21 Çaldıkları kanser ilaçlarının her sevkiyatına 350 dolar ödemişler Adana merkezli 11 ilde düzenlenen ve 18 kişinin tutuklandığı operasyonda, hastalara verilmesi gereken kanser ilaçlarını çalarak İstanbul'a satış için gönderdikleri iddia edilen biyologların, sevkiyat başına 350 dolar verdiği öne sürüldü.

10:00 ANTALYA Balon balığı zehri, ağrı kesici ilaca dönüşüyor Balon balığı zehri, ağrı kesici ilaca dönüşüyorBALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr.

09:56 Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında doktor, eczacı, biyolog ve ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişilik çete çökertildi. Çetenin uyuşturucu ticareti yapmanın yanı sıra kanser hastalarının ilaçlarını çalıp, yerlerine vitamin koydukları öğrenildi. 12 milyonluk haksız kazanç elde eden çete üyeleri iddiaları yalanlasa da, üyelerin özel hastanede kanser hastalarının ilaçlarını değiştirdiği görüntüler ortaya çıktı.

09:34 Talasgücü Belediyespor kazanmaya devam ediyor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Aydın Efelerspor'u 2-0 mağlup etti.

09:31 Kayseri Emar Grup FK galibiyetli prova Sezon öncesi kampını Antalya Belek'te sürdüren Kayseri Emar Grup FK, ikinci hazırlık maçında Manavgat Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

09:29 Son dakika haberleri! SPOR Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel Bahçeleri'nde hazırlanıyor Edinilen son dakika gelişmesine göre SPOR Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Hevsel Bahçeleri'nde hazırlanıyorEmrah KIZIL- Serhat ÖZDEMİRDİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da kick boks sporcuları Bilgin Erol (28) ve kız kardeşi Dilek Erol, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazladır düzenlenmeyen turnuvaların yeniden başlamasıyla...

09:28 YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti.

09:28 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

09:14 Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini ve çocuklarını bırakıp aynı adama kaçan iki elti, dün Esra Erol'un canlı yayınına çıkarak sessizliklerini bozdu. Eşiyle canlı yayında yüzleşen Hamide Duran'ın pişkin savunması izleyicileri ve Esra Erol'u çileden çıkardı.

09:03 YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

08:56 YSK'dan, illerin milletvekili sayısına yeni düzenleme YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

08:51 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

07:45 Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir geneli parçalı ve çok bulutlu geçecekken, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor. Öte yandan, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusu için ise çığ uyarısında bulunuldu.

07:45 YSK, İstanbul dahil 4 ilin vekil sayısında değişikliğe gitti Yüksek Seçim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayısı arttı. YSK'nın bu hamlesi kulislerde erken seçim iddialarının yeniden gündeme getirdi.

07:37 GÜNDEM / 27 Mart 2021 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

07:27 Değeri 1.5 milyon lira! Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı Samsun'da Antalya'dan şehre getirilen 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satmaya çalışan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ceylan derisinden yapılan tarihi eserin değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.

01:12 Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı Antalya'da 3 gün önce hurda kağıt toplayan Suriyeli sığınmacı genci darbeden ve motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yakan 3 kişi serbest bırakıldı.

23:41 Son dakika haberi! Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberleri... Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

22:53 Mahalle sakinleri ile belediye ekipleri arasında yıkım gerginliği yaşandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yayladaki bazı baraka evlerin yıkılması sonucu mahalle sakinleri ile belediye ekipleri arasında gerginlik çıktı.

22:07 Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak Antalya Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın başlayacak.

21:42 Antalya'nın doğal fotoğraf stüdyosu: Kurşunlu Şelalesi Antalya'nın doğal fotoğraf stüdyosu: Kurşunlu Şelalesi Mest eden doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kurşunlu Şelalesi, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor Şelaleye gelin ve damatlar da en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için dış çekime geliyor Şelale bölümünden yaklaşık 1 kilometre...

21:33 Son Dakika | Korkuteli Belediyespor, hazırlık maçında sahadan galip ayrıldı Son dakika spor haberine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4'üncü bölge, 6'ıncı gurupta mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor, Belek'te devem eden kamp kapsamında Bucak Oğuzhanspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-1 kazandı.

21:29 Sporculardan Başkan İşlek'e Doğum Günü Sürprizi Korkuteli Belediyespor takımı sporcuları ve teknik heyeti, kamp yaptıkları Belek'te Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e sürpriz düğüm günü sürprizi yaptı.

19:25 Antalya Stadı'nın zemininin iyileştirilmesi konusu toplantıda ele alındı Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile ekibini ağırladı.

19:19 Ümit Milli Takım, Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu STAT: Kranjceviceva StadıHAKEMLER: Ante Culjak, Anto Maric, Marko Maloca, Ante CulinaHIRVATİSTAN: Ivor Pandur, Adam Benic, Ivan Dolcek, Josip Sutalo, Dominik Oroz, Stipe Radic, Josip Mitrovic, Ante Palaversa, Marin Ljubicic, Antonio Marin, Marko BulatTÜRKİYE: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz (Dk.

18:49 Borsada şehir endekslerinin değişimi Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA13.496-1,99BIST ANKARA2.193-1,23BIST ANTALYA2.9052,66BIST BALIKESİR2.196-1,26BIST BURSA3.350-1,90BIST DENIZLI2.848-1,40BIST ISTANBUL1.

17:59 Son dakika haberleri! Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Son dakika haberine göre Yayla evi yıkımında belindeki silaha uzanan muhtara jandarma müdahalesi Kepçenin karşısına geçip elini beline atan muhtarın silahı jandarma tarafından alındı Yıkım sonrası vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı Yayla evlerinin yıkımı için gelen Manavgat Belediyesi yıkım ekibinin karşısına...

17:48 Antalya'da "Arama iş birliği protokolü" imzalandı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) arasında "Arama iş birliği protokolü" imzalandı.

17:44 Kazakistan'dan gelen 30 kişilik heyet Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapmak istiyor Kazakistan'dan gelen 30 kişilik heyet Bahçeşehir Koleji ile iş birliği yapmak istiyor Bahçeşehir Kolejinde Türk-Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi düzenlendi Bahçeşehir Koleji Antalya Konyaaltı Kampüsü'nde "Türk-Kazak Eğitim İşleri...

17:39 Pakistan Milli Meclisi Başkanı Antalya'daki 4. Parlamento Başkanları Konferansına giden Pakistan heyetine liderlik etti ANTALYA, 26 Mart 2021: Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Qaiser Antalya, Türkiye'de 24-25 Mart 2021'de düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" üzerine 4. Parlamento Başkanları Konferansına katılan bir parlamenter heyete başkanlık etti. Heyet hem Pakistan Senatosundan hem de Pakistan Milli Meclisinden gelen parlamenterlerden oluşuyordu. Afganistan, Çin, İran, Irak, Rusya ve Türkiye'den de parlamenter heyetler bu konferansa katıldılar.