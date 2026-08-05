Antalya’da fuhuşa aracılık operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Antalya’da fuhuşa aracılık operasyonunda 7 tutuklama

Antalya’da fuhuşa aracılık operasyonunda 7 tutuklama
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Antalya'da fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonun, daha önce tutuklanan belediye çalışanı T.G.'ye yönelik soruşturmanın devamı olduğu öğrenildi.

Antalya'da fuhuşa aracılık ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T. olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden S.A., ANET Sarısu Kadınlar Plajı Sorumlusu C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. tutuklandı. S.S., G.Ü. ve C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 kişi daha gözaltına alındı

Öte yandan soruşturmanın devamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen diğer 2 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Böylece fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonun, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya’da fuhuşa aracılık operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

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