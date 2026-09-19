Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı - Son Dakika
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Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

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Trump, Grönland\'da \'kalıcı güvenlik kontrolü\' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland ile güvenlik ve tüm ihtiyaçlar konusunda ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan ve Washington'ın birçok endişesini tamamen gideren bir anlaşma imzalandığını duyurarak, "Grönland’ın uygun bir bölgesinde geniş bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bundan böyle hiçbir ABD hasmı, yazılı onayımız olmadan Grönland’da üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi ile Danimarka ve Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland arasındaki ilişkilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

'KALICI GÜVENLİK KONTROLÜ' KONUSUNDA DANİMARKA VE GRÖNLAND İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeler arasında güvenlik alanında anlaşmaya varıldığını bildirerek, "ABD'nin Danimarka Krallığı ve Grönland ile, ABD’ye Grönland’daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda kalıcı kontrol sağlayan ve ABD’nin birçok endişesini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

“HİÇBİR ABD HASMI, AÇIK YAZILI ONAYIMIZ OLMADAN GRÖNLAND’DA ÜS KURAMAYACAK”

Söz konusu anlaşmanın ABD’ye herhangi bir maliyeti olmayacağının altını çizen Trump, "Talimatım doğrultusunda, ABD ve Grönland’ın güvenliğini sağlamak savunmak amacıyla, Grönland’da gerekli olan her şeyi yapabilme yetkisine sonsuza kadar sahip olmasını güvence altına almak için Danimarka ve Grönland temsilcileriyle birlikte çalıştık. Bundan böyle hiçbir ABD hasmı, açık yazılı onayımız olmadan Grönland’da üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland’da hassas yatırımlar yapamayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

“HERHANGİ BİR SONA ERME TARİHİ BULUNMAMAKTADIR”

Trump, "Önceki ABD Başkanları, 100 yılı aşkın süredir Grönland’ın stratejik öneminin farkındaydı ancak hiçbiri bu konuda bir şey yapamadı. Bu son derece önemli durumu kalıcı ve kesin bir şekilde çözüme kavuşturan başkan olmaktan gurur duyuyorum. Bu, bir 'Sonsuz Yaşam' anlaşmasıdır; herhangi bir sona erme tarihi bulunmamaktadır. Gerçekleşen gelişmeden büyük onur ve gurur duyuyoruz, bugün üzerinde anlaşmaya varılan her şey Amerikan halkı tarafından daima değerli görülecektir" dedi.

"ASKERİ VARLIK OLUŞTURMA SÜRECİNE DERHAL BAŞLAYACAĞIZ"

ABD Başkanı, "Grönland’ın uygun bir bölgesinde geniş bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bu yapıların geliştirilmesi ve inşasında Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Bu çözüm; ABD, Danimarka, Grönland ve tüm müttefiklerimiz açısından son derece olumlu bir çözümdür. Bu geniş ve son derece stratejik toprak parçasının geleceği konusunda Danimarka ve Grönland’ın harika insanlarıyla muhteşem bir gelecek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kararın ABD için öneminin altını çizen Trump, "Grönland’ı çok güçlü şekilde koruyacağız. Bu durum, ABD için bir hayalin gerçekleşmesidir" açıklamasını yaptı.

Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

TRUMP YÖNETİMİNİN GRÖNLAND MESELESİNDEKİ ISRARI

Grönland, Arktik bölgesindeki stratejik konumu nedeniyle uzun süredir ABD, Danimarka ve Avrupa arasındaki güvenlik tartışmalarının merkezinde bulunuyor. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın dış politika, güvenlik ve savunma yetkileri Kopenhag’da bulunurken, ada NATO’nun güvenlik şemsiyesi altında yer alıyor.

Trump yönetiminin bu yıl Grönland üzerinde ABD kontrolü kurulması yönündeki ısrarı, Washington ile Kopenhag yönetimi arasında gerilime yol açmıştı. Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleri Grönland’ın geleceğine ilişkin kararın Danimarka ve Grönland’a ait olduğunu vurgularken, Grönland yönetimi de adanın savunmasının NATO çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtmişti. Trump’ın duyurduğu anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin henüz Danimarka tarafından bir açıklama gelmedi. 

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