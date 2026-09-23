Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı

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Nişantaşı'nda mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü ödemeden çıkan kadın ressam, görevlilerce yakalandı ve ürünler mağazaya teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Nişantaşı'nda mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü ödemeden çıkan kadın ressam, görevlilerce yakalandı ve ürünler mağazaya teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

PARASINI ÖDEMEDEN GİTMEYE KALKTI

Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri, Dem Sevinç K.'yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.

"ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM"

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, "Arkadaşımı bekliyordum" dedi. Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY

Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Dem Sevinç K.'nin 'hırsızlık' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Dem Sevinç K.'nin 2021 yılında arkadaşı T.Ö.'nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Dem Sevinç K. hakkında 'iş yerinden hırsızlık' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MAĞAZADAN ÜRÜNLERİ ÇALAN RESSAM KAMERADA

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.'nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA
HırsızlıkNişantaşı3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı - Son Dakika
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