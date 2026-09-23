Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi - Son Dakika
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Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

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Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
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Yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiği bir “üreme etkinliği” sonrası hamile kaldığını iddia eden ve ardından bir kız bebek dünyaya getiren İngiliz yetişkin film yıldızı Bonnie Blue, bir kez daha skandal bir kararla gündeme geldi. Daha önce de 12 saat içinde 1.057 erkekle birlikte olduğunu öne süren Blue, bebeğinin isim hakkını 1,2 milyon sterlin karşılığında açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Blue, bu hamlesiyle birlikte bebeğine koyduğu ismi de açıkladı.

Sıra dışı açıklamalarıyla dünya gündeminden düşmeyen Onlyfans fenomeni Bonnie Blue, bu kez bebeğinin ismiyle gündeme geldi. 12 saat içinde 1.057 erkekle birlikte olduğunu öne sürerek adını duyuran Blue, şimdi de bebeğinin isim hakkını açık artırmaya çıkardığını açıkladı. Blue, açık artırmanın 1,2 milyon sterlinlik teklifle sonuçlandığını ve bebeğinin “BetBolt” olarak adlandırılacağını söyledi.

YAKLAŞIK 400 ERKEKLE “ÜREME ETKİNLİĞİ”NE KATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Bonnie Blue, 2026 yılının başında düzenlediği ve “üreme etkinliği” olarak tanımladığı organizasyonda yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdiğini ve ardından hamile kaldığını iddia etmişti. 

Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Ancak süreç boyunca Blue'nun hamileliğiyle ilgili çelişkili açıklamaları da olmuştu. Daha sonra hamileliğini sürdürdüğünü açıklayan Blue, ağustos sonunda ilk çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu.

1.057 ERKEKLE 12 SAATTE BİRLİKTE OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Blue'nun dünya çapında tanınmasına neden olan olay ise 2025'te yaşandı. İçerik üreticisi, 12 saat içerisinde 1.057 erkekle ilişkiye girdiğini öne sürdü. Bu iddia, uluslararası basında geniş şekilde yer aldı ve Blue'nun sosyal medyadaki şöhretini daha da artırdı.

Doğumunun ardından da dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Blue, bu kez bebeğinin ismini bir açık artırmayla belirlemeye karar verdi.

Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

BEBEĞİNİN ADI “BETBOLT” OLACAK

Blue'nun açıklamasına göre açık artırmanın kazanan teklifi 1,2 milyon sterlin oldu. En yüksek teklifi veren tarafın seçtiği “BetBolt” ismini bebeğine vereceğini söyleyen Blue, çocuğuna ileride oyun parkında bu isimle sesleneceğini belirtti. BetBolt aynı zamanda çevrim içi kripto casino ve bahis platformunun adı.

Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi

Öte yandan dikkat çeken bir ayrıntı daha var. 1,2 milyon sterlinin gerçekten ödenip ödenmediği ve “BetBolt” isminin resmi olarak kayda geçirilip geçirilmediği henüz bağımsız şekilde doğrulanmış değil. Blue ise bebeğinin ismini resmi olarak kaydettirmek için kayıt ofisinden randevu aldığını açıkladı

SterlinBebekDünyaSon Dakika

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