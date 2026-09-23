Afyonkarahisarlı emekli öğretmen kıraç araziye 100’den fazla çeşitle bahçe kurdu - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı emekli öğretmen kıraç araziye 100’den fazla çeşitle bahçe kurdu

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Afyonkarahisarlı emekli öğretmen kıraç araziye 100’den fazla çeşitle bahçe kurdu
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Afyonkarahisar'da emekli öğretmen, 15 yıl önce satın aldığı kıraç araziyi 42 dekara çıkararak 100’den fazla çeşitte meyve yetiştiriyor. Bahçede yaklaşık 4 bin ağaç yer alıyor; değişik ülkelerden temin edilen fidanlarla tropik ve ılıman meyve türleri bölgeye kazandırılıyor.

Afyonkarahisarlı emekli öğretmen Necati Gündüz (69), bozkırın ortasına 42 dekar alanda kurduğu bahçesinde 100'den fazla çeşitte meyve yetiştiriyor.

Emekli öğretmen Gündüz, eşi ve ailesinin desteğiyle Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin ortasında 15 yıl önce satın aldığı, 40-50 yıldır ekilip dikilmeyen kıraç bir arazide hünnap, badem, üzüm ve farklı türden fidanlar dikti.

Burada tankerle getirdiği suyla fidanları büyüten Gündüz, zamanla farklı iklimlere özgü meyvelerin üretimi için arazisini 42 dekara çıkardı.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tropik ve ılıman iklimlerde yetişen pikan cevizi, pawpaw, feijoa, guava, cennet hurması, aronya, mürver, Macar inciri, şah dutu, yediveren dutu ve zeytin gibi fidanları da temin eden Gündüz, 100'ün üzerindeki çeşitten oluşan 4 bin civarında ağaçtan bahçesinde üretim ve fidan yetiştiriciliği yapıyor.

Gündüz, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl önce başladıkları bu süreçte verdikleri büyük mücadeleyle, dağın başını adeta yemyeşil bir vaha haline getirdiklerini söyledi.

Kamu kurumlarının da kendilerine destek olduğunu dile getiren Gündüz, "Bahçeyi oluştururken yalnızca kendi üretimimizi artırmayı değil, farklı iklimlerde yetişen meyve türlerini Afyonkarahisar'a kazandırmayı da amaçladık. Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir gibi farklı fidanlar getirdik. Bizim bahçemizde yetişiyorsa bir başkasının bahçesinde de yetişecek. Dolayısıyla bundan ülke kazanacak, katma değer oluşacak. Bize de bunun mutluluğu yetiyor." diye konuştu.

-"Bu yeşil alanın kuşlar, kurtlar ve diğer canlılar için de yaşam alanına dönüştü"

Gündüz, bahçesinde ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunduğunu ve her yıl yüklü miktarda ürün elde ettiğini anlattı.

Araştırmalarının halen devam ettiğini belirten Gündüz, son olarak "avatar üzümü" olarak bilinen, uzun taneli, siyah ve çekirdeksiz üzüm çeşidinin peşine düştüğünü vurguladı.

Bahçenin yalnızca meyve üretim alanı olmadığını, hayvanlar için de yaşam alanına dönüştüğünü vurgulayan Gündüz, "Onlar da buradaki meyvelerden faydalanıyor. İlerleyen süreçte burada 500 metrekarelik bir sera kurarak fidan yetiştirmeyi planlıyoruz. 69 yaşındayım ve Allah bana ömür verdiği sürece bildiklerimi insanlarla paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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