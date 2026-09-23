Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu

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Kılıçdaroğlu\'ndan yeni açıklama! Yavaş\'ı kendi sözleriyle vurdu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir" diyerek Yavaş'ın istifa açıklamasında kullandığı, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" sözlerine atıfta bulunarak, "Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BENİM CHP'YE KAZANDIRDIĞIM BİR SİYASETÇİ"

Yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifa duyurusunda kullandığı ifadelere atıf yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

Ankara Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluMansur YavaşKemal KılıçSiyasetGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Milletin bu iktidardan kurtulmak için bir umudu vardı onu da butlan mı sırtlan mı ne derseniz deyin onlar aldı. 2 0 Yanıtla
  • Necdet null Necdet null:
    ? CHP ye en büyük ihaneti yapan Kılıçdaroğlu sensin hangi yüzle o koltuktasın butlan kemal 2 0 Yanıtla
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Kendisine başbakanlık vaadi verildi Seçimlere kadar bağımsız kalacak Siyaset önümüzdeki 1 yıl çok sürprizlere gebe 1 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Siyasetçiler kravat ceket makam aracı ..... Larından malesef çıkamıyorlar Halkla bağları kopuk 1 0 Yanıtla
  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    Kılıçdaroğlu sen görevini yaptın . 0 0 Yanıtla
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