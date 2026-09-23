Kılıçdaroğlu\'ndan yeni açıklama! Yavaş\'ı kendi sözleriyle vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"BENİM CHP'YE KAZANDIRDIĞIM BİR SİYASETÇİ"

Yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifa duyurusunda kullandığı ifadelere atıf yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."