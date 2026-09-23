ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: "Türkiye, Amerika’nın çok iyi bir dostu oldu" - Son Dakika
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: "Türkiye, Amerika’nın çok iyi bir dostu oldu"

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Türkiye, Amerika’nın çok iyi bir dostu oldu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, " Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız" dedi.

ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York kentinde temaslarda bulunuyor. İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Barrack, dün İran tarafıyla gerçekleştirilen görüşmeye değinerek, "Diyalog için atılan her adım, değerlendirilen her fırsat doğru yönde atılmış bir adımdır. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi) Steve Witkoff'un da bu konuda cesaretlendiğini düşünüyorum. Daha fazla görüşme gerçekleştiriyoruz ve bu hepimiz için yapılması gereken doğru şey. Türkiye, bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Benim tüm taraflarla çok iyi ilişkilerim var ve kültürü de iyi anlıyorum. Bu nedenle umutluyuz. Bu bir süreç, tek seferde sonuçlanacak bir mesele değil" dedi.

İran ile savaşı sonlandıracak bir anlaşma noktasındaki görüşleri sorulan Barrack, "İyimserim, çünkü iyimser olmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Bence kültürel farklılıklar söz konusu. Her iki tarafın da kendi açısından cesur bir duruş sergilediğini düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken, taraflar arasında bir uzlaşı zemini bulmak. Ancak herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Bölge hazır, Amerika hazır. Umarım İran tarafı da hazırdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu"

Dün akşam Trump'ın devlet başkanları onuruna verdiği yemekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü ettiği sohbete değinen Barrack, "Evet, gerçekten harika. İki lider birbirlerine büyük saygı duyuyor. Ancak bundan da öte, aralarında çok iyi bir uyum var. Kültürel farklılıklara rağmen birbirlerine çok benziyorlar. Bu durum, iki ülke arasında sahada görev yapan mütevazı bir kişi olarak benim işimi de oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü birbirleriyle çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar. Türkiye, Amerika'nın çok iyi bir dostu oldu. Böylesine zor dönemlerde, gerilimin yüksek olduğu zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaTürkiyeSuriyeSon Dakika

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