Vlahovic\'ten Serenay Sarıkaya\'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendi

Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya sürpriz! O fotoğrafı beğendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli fotoğrafını beğendi. Sırp futbolcunun Sarıkaya'nın paylaşımına bıraktığı beğeni dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımını beğendi. Vlahovic'in Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı beğeni dikkat çekti.
Vlahovic'in sosyal medya hesabında yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafı beğendi.
PAYLAŞIMA BEĞENİ BIRAKTI
Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli paylaşımında Vlahovic'in beğenisi de yer aldı. Söz konusu beğeni, iki ünlü ismin birbirlerini takip edip etmediği ve herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı konusunda merak uyandırdı. Ancak yalnızca bu beğeniden yola çıkarak ikili arasında herhangi bir ilişki olduğu yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
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