Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'ten istifa iddialarına yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa edeceği yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Şimşek, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren ve görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa edeceği yönündeki iddialara doğrudan yanıt verilmiş oldu. Bakan Şimşek açıklamasında yalnızca istifa iddiasını yalanlamakla kalmadı, söz konusu haberlerin Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef aldığını da ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt

"İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." Böylece Şimşek, görevinden istifa edeceği yönündeki iddiaları açık şekilde reddetti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ HAREKETE GEÇTİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yönünde asılsız haber yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
Mehmet ŞimşekMehmet ŞimşekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    etsen şaşardık zaten bir defol git artık ülkene dön 35 7 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    sayın Mehmet Şimşek istifa etsinde. Yolsuzlar hırsızlarmı gelsin. örnek Silivri'deki gibi. 5 14
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Mustafa şu anda yaşadığın bu ekonomi krizl hangi hükümet zamanında oldu. Eğer sen bu krizleri hissetmiyorsan demek ki iyi yağlanmışsın 0 0
    kocakercan39 kocakercan39:
    Bu Ülkede sen yabancısın beğenmiyorsan sen git. 0 0
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    hanginiz ettiki sen edecen. işimiz Allaha kaldı 25 3 Yanıtla
    Mehmet Ali Yilmaz Mehmet Ali Yilmaz:
    Isimiz zaten hep Allah ile Kalan yok 11 1
  • VillaUmut VillaUmut:
    Kafasına göre istifa edemez zaten, önce talimat lazım:) 22 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yalan habere itibar etmeyin diyecek kadar masumsunuz.. 14 4 Yanıtla
  • 2520366 2520366:
    Aceleye gerek yok, ülkenin içine tam etmeden gitmez.Hele şu köprüler,hastaneler satilsin baktiki geriye sadece okullar ve camiler kalacak o zaman belki gider. 11 1 Yanıtla
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