Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek\'ten istifa iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT VERDİ

Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren ve görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa edeceği yönündeki iddialara doğrudan yanıt verilmiş oldu. Bakan Şimşek açıklamasında yalnızca istifa iddiasını yalanlamakla kalmadı, söz konusu haberlerin Türkiye'nin ekonomik istikrarını hedef aldığını da ifade etti.

"İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." Böylece Şimşek, görevinden istifa edeceği yönündeki iddiaları açık şekilde reddetti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ HAREKETE GEÇTİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yönünde asılsız haber yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."