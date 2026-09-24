Mansur Yavaş\'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi

CHP'den istifası Ankara ve parti siyasetinde geniş yankı uyandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuşarak istifaya götüren süreci anlattı. Yavaş'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntı ise istifanın önceden alınmış bir karar olmadığını söylemesi oldu.

Independent Türkçe'den Gürbüz Evren'e konuşan Yavaş, CHP'den ayrılmayı planlamadığını ancak CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın kendisine yönelik sözlerinin kararında belirleyici olduğunu ifade etti.

"ASLINDA CHP'DEN AYRILMA GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

İstifa kararının perde arkasını anlatan Yavaş, partiyle yollarını ayırmayı daha önce planlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık 1 dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim, bundan sonra kalmam doğru olmazdı."

Yavaş'ın bu açıklamasıyla birlikte, istifa kararında CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın sözlerinin belirleyici olduğu ortaya çıktı.

İSTİFAYA GÖTÜREN SÖZLER

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün görmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı'nın sözlerinin ardından Yavaş'tan yanıt gelmiş, ABB Başkanı kendisini hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmediğini belirterek böyle bir yaklaşımı "hadsizlik" olarak değerlendireceğini söylemişti.

Yavaş açıklamasında, parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde bunun gereğini yapacağını daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

"MEDYADA SÖYLENENLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM"

Yavaş'ın CHP'den ayrılmasıyla birlikte kararın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler de tartışılmaya başlandı.

Kendisine yöneltilen, "İstifanızı bazı çevreler çatı adaylığa soyundu şeklinde yorumlayacaktır" değerlendirmesine yanıt veren Yavaş, bu yorumlara karşı çıktı.

Yavaş, "Medyada her şeyi benim cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayanlar var. Bu istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

MUTLAK BUTLANDAN İSTİFAYA UZANAN SÜREÇ

Yavaş'ın CHP'deki geleceği, CHP kurultayı davasında "mutlak butlan" kararının verilmesinin ardından başlayan siyasi süreçte en fazla merak edilen başlıklardan biri olmuştu.

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin YENİ Parti çatısı altında yeni bir siyasi yol haritası belirlemesinin ardından gözler Yavaş'a çevrilmiş, ABB Başkanı ise bu aşamada CHP'den ayrılmamıştı.

Sonraki süreçte Yavaş'ın parti yönetimiyle ilişkisi yeniden tartışılmaya başlanırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın son açıklaması ipleri koparan gelişme oldu. Yavaş, açıklamadan kısa süre sonra CHP üyeliğinden istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini duyurdu.

YAVAŞ'IN ARDINDAN ANKARA'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da siyasi hareketlilik daha da arttı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları da CHP'den ayrıldıklarını açıkladı.

Böylece Yavaş'ın istifası yalnızca kendi siyasi geleceği açısından değil, CHP'nin Ankara'daki yerel yönetim dengeleri bakımından da önemli sonuçlar doğurdu.

Yavaş ise istifasının ardından yaptığı son açıklamayla iki noktayı netleştirdi: CHP'den ayrılmayı önceden planlamadığını ve kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olmadığını söyledi.