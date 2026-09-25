Bursa Osmangazi'de pasaj sahibi, kepenk önüne tuvalet yapanların fotoğraflarını astı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de pasaj sahibi, kepenk önüne tuvalet yapanların fotoğraflarını astı

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Bursa Osmangazi\'de pasaj sahibi, kepenk önüne tuvalet yapanların fotoğraflarını astı
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Bursa Osmangazi'de bir pasajın kepenkleri önüne gece tuvaletini yapan şahısların güvenlik kamerası görüntülerinden çıkarılan fotoğrafları duvara asıldı. Pasaj sahibinin notlarla astığı fotoğrafları gören vatandaşlar şaşırdı, bazıları güldü; yöntem çevrede gündem oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir pasajın kepenkleri önünü gece saatlerinde tuvalet olarak kullanan şahıslar, pasaj sahibinin sabrını taşırdı. Güvenlik kamerasını inceleyen pasaj sahibi, küçük tuvaletini yapanların görüntülerini tek tek çıkartıp, fotoğraflarını duvara astı. Ortaya çıkan manzara ise görenleri güldürdü.

Osmangazi'de gece saatlerinde iddiaya göre alkollü bazı şahıslar, pasajın kepenklerinin önüne tuvaletlerini yaptı. Aynı durumun tekrar tekrar yaşanması üzerine pasaj sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyerek, tuvaletini yapanların fotoğraflarını bastırdı. Vatandaş daha sonra fotoğrafları dikkat çekici notlarla duvara astı. Duvara asılan fotoğraflardan birinde "Gece saatlerinde pasajımızı tuvalet olarak kullanan arkadaşlar gülümseyin" ifadeleri yer alırken, başka bir fotoğrafta ise "Yetenek Sizsiniz, yakında" yazması dikkat çekti. En dikkat çeken uyarılardan biri ise "Buraya işeyen kendini YouTube'da bulur" oldu. Pasaj sahibi ayrıca, "Kameralı güvenlik sistemiyle 7/24 kontrol edilmektedir" notuyla da bunu yapanlara mesaj verdi.

Duvara asılan fotoğrafları gören vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Bazıları fotoğraflara bakıp kahkahaya boğulurken, bazıları ise, "Buraya gelen arkadaşlar dikkat etsin" yorumunda bulundu. Pasaj sahibinin uyguladığı yöntem çevrede kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İHA
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