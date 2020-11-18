Son Dakika Bursa Haberleri

18:06 Son Dakika | Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi (2) Son dakika habere göre ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIBursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyında, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetaminle yakalanıp gözaltına alınan H.A. ve M.S., sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

17:57 Bursa'yı ayağa kaldıran olayda flaş gelişme Bursa'da alkolden ehliyetini kaptıran bir kişi koronavirüs karantinasında olan kardeşinin ehliyeti ile araç kullanmaya kalkınca başına gelmeyen kalmadı.

16:29 BEBKA'dan kadın girişimcilere tam destek - BEBKA'dan kadın girişimcilere tam destek BEBKA'dan Modern Seralar Kadın Eli ile Filizlenecek projesine 2 milyon lira destek Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bilecik Osmaneli ilçesinde yapılacak olan "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizlenecek" projesine 2 milyon lira destek sağlayacak.

16:26 Bursa'da merdiven yıkarken canından oluyordu Bursa'da merdiven yıkarken canından oluyordu Bursa'da, merdiven silerken ayağının kayması sonucu beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı.

16:02 Karacabey Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-2 STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Lütfullah Aslan (x), İlker Ayten (x), Orhan Timurtaş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (xx) (Dk.68 Berk), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk.79 Ömer), Yusuf (xx) (Dk.88 Ömer Faruk), İlyas (x), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.

16:00 Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez İSTANBUL'da yangında büyük zarar gören Vaniköy Camisi ile Bursa'nın Kestel ilçesinde inşa ettirilen Mehmed Vani Camisi benzer mimari özellikler taşıyor.

15:49 Bursa'da duruşma salonunda avukata saldıran şahıs tutuklandı Bursa'da bir velayet davasının duruşması sırasında, davacı vekili Bursa Barosu üyesi Avukat Şirin Alçı, davalı M.A.'nın tekmeli saldırısına uğradı.

15:22 Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi Kestel Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğu belgelerin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimlerden başarıyla geçti.

15:19 Karacabey'e 2 önemli tesis geliyor Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Karacabey Belediyesi'nin ilçeye kazandırmaya hazırlandığı gençlik merkezi ve spor salonu için ihale süreci tamamlandı.

15:13 Osmangazi'de asfalt hamlesi Osmangazi Belediyesi, ilçedeki sokak ile caddelerin daha güzel ve ulaşılabilir olması için sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

15:12 Simav'daki kestane ağacı, 4 asırdır ayakta KÜTAHYA'NIN Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesindeki 4 asırlık kestane ağacı, çetin tabiat şartlarına rağmen halen dimdik ayakta duruyor.

15:07 Kodlamada online güz dönemi başlıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 30 Kasım'da başlıyor.

14:52 Jandarma ile tarihi eser pazarlığına girince yakayı ele verdi - Jandarma ile tarihi eser pazarlığına girince yakayı ele verdi Tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalktı Bursa'da elinde tarihi eserleri 150 bin dolara jandarmaya satmaya kalkan bir kişi, yapılan operasyonla suç üstü yakalandı.

14:43 Bursa'nın altın karıncası Büyükşehir Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nden çifte ödülle döndü.

14:39 Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı BURSA'da Bizans dönemine ait tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışan K.A., müşteri kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

14:35 Bilecik'te "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesi imza töreni Osmaneli'nde Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle sürdürülecek olan "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesinin tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.

14:26 Korona virüslü sürücü trafik kontrolüne takıldı, ambulansla yurda yerleştirildi-... - Korona virüslü sürücü trafik kontrolüne takıldı, ambulansla yurda yerleştirildi Testi pozitif çıkmasına rağmen aracıyla trafiğe çıkan sürücü polis nezaretinde 112 ambulansı ile mecburi karantina için öğrenci yurduna yerleştirildi Korona virüslü olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal...

14:22 Belediye tesislerinde sağlık tedbirleri artırıldı Gemlik Belediyesi, sosyal yardım hizmetlerinde sağlık tedbirlerini arttırdı.

14:22 Bursa'da polisler sigara ve maske denetimini arttırdı - Bursa'da polisler sigara ve maske denetimini arttırdı 21 gün yoğun bakımda kalan vatandaş: "Nefes almakta çok zorlandım" Bursa'da vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve sigara içilmemesi gereken yerlerde denetimler arttırıldı.

14:15 Marmara Belediyeler Birliği'nden Nilüfer'e iki ödül Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, Altın Karınca 2020 Yarışması'nda Nilüfer Belediyesi, iki ödüle birden layık görüldü.

14:07 Tarihi eser satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı Bursa'da bir kişi tarihi eser olarak değerlendirilen objeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

14:04 DHA YURT BÜLTENİ - 11 'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, parkta sigara içen bir kişiye cezai işlem uyguladı.

13:48 'Kurallardan haberim yok' dedi, sigara cezasından kaçamadı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, parkta sigara içen bir kişiye cezai işlem uyguladı.

13:33 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.2830,66BIST ANKARA2.1731,09BIST ANTALYA1.888-0,91BIST BALIKESİR1.5320,98BIST BURSA3.3630,20BIST DENIZLI2.844-0,39BIST ISTANBUL1.

13:23 Son dakika haberi: Vaniköy Camisi'nin Bursa'daki benzeri Mehmed Vani Camisi 346 yıldır ayakta Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi'ni yaptıran Vani Mehmed Efendi tarafından 1674'te Bursa'nın Kestel ilçesinde benzer mimari özelliklerle inşa ettirilen Mehmed Vani Camisi özenle korunuyor.

13:19 Deniz ile ormanın kucaklaştığı Karacabey Longozu sonbahar renklerine büründü Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan, eşsiz doğal güzelliklere sahip longoz (su basar ormanları) sonbahar renklerine büründü.

13:18 Sağlık Bakanı Koca yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içinde olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir.

12:57 Ejder meyvesi artık Bilecik'te de üretilecek Orta ve Güney Amerika, Vietnam, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılan 'Ejder' meyvesinin Bilecik'te de üretimine başlanacak.

12:56 Bursaspor-Adanaspor maçının hakemi Serkan Tokat oldu TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak olan Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.

12:55 TOFAŞ'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

12:39 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine ilişkin, "Du¨nyadaki bu artıs¸a paralel olarak, u¨lkemizde o¨nce I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi batıdaki bu¨yu¨k illerimizde bas¸layan artıs¸ trendi neredeyse bu¨tu¨n u¨lkeye yayılmıs¸ durumdadır.

12:38 Çevikel: "Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir" Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Gürsu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Genç Zihinler-Geleceğe Yön Veren Fikirler' kampında girişimcilik dersleri alan gençlerle bir araya gelerek, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

12:35 Son dakika 3. sayfa: Bursa Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Bursa Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı Bursa'da Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan otomobilden zula diye tabir edilen gizli bölmelere konulmuş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

12:33 TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

12:27 Osmangazi'de sosyal destek 800 bini geçti Türkiye'de ilk koronavirüs vak'asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

12:25 ŞANLIURFA - AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Avrupa Birliği'nin (AB) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında Suriyelilerin yoğunlukta olduğu 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağladığını belirtti.

12:16 Mollaarap'ta heyelanlı bölgede kamulaştırılan binalar yıkılıyor Yıldırım Belediyesi, Mollaarap Mahallesi'nde toprak kayması riski yaşanan bölgede istimlak edilen binaların yıkımını devam ediyor.

12:09 Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü Bursa'da eşya taşıma şaşırtan görüntü Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Vani Mehmet Mahallesinde kimliği belirsiz kişiler ev eşyalarını tehlikeli bir yöntemle taşıdı.

12:05 - Bursa'daki yavru ayılara özel beslenme programı - Bursa'daki yavru ayılara özel beslenme programı Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren ayılara özel beslenme programı hazırlandı.

12:04 Bursa'da 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi BURSA'da, jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 kilogram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

12:00 DHA YURT BÜLTENİ - 8 Meydanda sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı BURSA'da polis ekipleri, yasak olmasına rağmen meydanda sigara içen Hamdi İ.'nin (52) yapılan kontrollerde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığını tespit etti.

11:57 İş dünyası hammadde sıkıntısı yaşıyor İş dünyası, özellikle otomotiv sektöründe hafif ticari araçların üretimi konusunda sıkıntıların sürmesinden dertli.Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Üyelerimizin problem ve sıkıntılarının çözümü için TOBB'la birlikte çalışmalarımız devam ediyor.