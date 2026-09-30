Mudanya'da ters yönde ilerleyen kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Mudanya'da ters yönde ilerleyen kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Mudanya'da alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, ters yönde ilerlediği sırada dengesini kaybederek alt yola düştü. Kasksız olan ve ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLETE ALKOLLÜ BİNDİ, TERS YÖNDE DENGESİNİ KAYBETTİ

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen İ.K., kullandığı motosikletle ters yönde ilerlediği sırada dengesini kaybederek alt yola düştü. 

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kasksız olan motosiklet sürücüsü İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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