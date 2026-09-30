AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha - Son Dakika
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AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

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Hakkındaki devasa fon vurgunu iddialarının ardından görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK WhatsApp grubundan çıkarılmasının ardından partinin resmi internet sitesinden de tamamen silinerek kurumsal hafızadan kazındı.

Hakkında çıkan devasa fon vurgunu iddialarının ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'ya parti genel merkezinden peş peşe neşter vuruldu. İstifasının hemen ardından MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkarılan Kaya'nın tüm kayıtları ve özgeçmişi, partinin resmi dijital arşivinden de kazındı.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE..."

Süreç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadri İnan'ın attığı radikal adımla başladı. İnan, istifa kararının hemen akabinde Fatma Betül Sayan Kaya’yı MKYK üyelerinin yer aldığı resmi WhatsApp grubundan çıkardı. Genel Sekreter İnan, gruptaki üyelere yaptığı bilgilendirmede Kaya’nın "görülen lüzum üzerine" görevlerinden ayrıldığını ifade ederek kapıyı tamamen kapattı.

İNTERNET SİTESİNDEN DE SİLİNDİ

Parti içi iletişimin kesilmesinin ardından ikinci ve en somut darbe AK Parti’nin resmi internet sitesinden geldi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın ismi ve özgeçmişi partinin kurumsal web portalından tamamen kaldırıldı. Sitede yapılan aramalarda Kaya’nın ismiyle ilgili "0 (sıfır)" sonuç çıkması, Genel Merkez'in skandal sonrası bağları tamamen kopardığını netleştirdi.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya yüklenen Erdoğan, "Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden samimi muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbıhal etmek istiyorum" diyerek "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerine yer verdi. 

Fatma Betül Sayan KayaAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fbeyza1017 fbeyza1017:
    Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekli açıklamaları yaptı bir kalemde sileriz dedi ve sildi. Öyle başka partiler gibi yolsuzluğu hırsızlığı yapıp hala cumhurbaşkanı adayımız diyen genel parti başkanlarıyla karıştırmayın 4 6 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    akp aklandimi.ozaman 5 2 Yanıtla
    Alirıza BÜYÜKAFŞAR Alirıza BÜYÜKAFŞAR:
    Kes sesini... Daha ne yapmalarını bekliyorsun???? Adam AKP ye kim zarar veriyorsa kalemini kırdı..... Siz halen Silivri peşindesiniz.... Hırsızlar sizin kardeşiniz olmuş. 1 1
    E. Konez E. Konez:
    whatsapp grubundan silmisler işte. daha ne yapsinlar? 0 0
  • hsn.cntrk47 hsn.cntrk47:
    siteden silince günahlarda siliniyormu acaba bilmediğimiz daha ne yolsuzluklar çıkacak vatandaş olarak gartmizi aldık bekliyoruz 1 0 Yanıtla
  • dersu uzala dersu uzala:
    şu kadını haberlerde göstermeyin artık midem kaldırmıyor 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya Mahmut Kaya:
    temizlik için detarjan yetmez 0 0 Yanıtla
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