MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedeflerinden Suriye ve Irak’taki gelişmelere, İran savaşından Rusya-Ukrayna Savaşı ve Yemen’de artan gerilime kadar birçok başlıkta değerlendirmeler yer aldı.

1. TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile milli bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

2. "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE "TERÖRSÜZ BÖLGE" HEDEFİ

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda kaydedilen gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin, bölgenin ve komşu ülkelerin güvenliği, huzuru ve refahı için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

3. SURİYE'NİN BİRLİĞİNE DESTEK

Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün korunması, devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi ve entegrasyon sürecindeki gelişmeler değerlendirildi. Suriye halkının ülkesini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını güçlendirmesine yönelik desteğin sürdürüleceği ifade edildi.

4. IRAK'LA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Irak'ın istikrarının bölgenin güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Irak hükümetinin egemenliğini güçlendirme yönündeki çalışmalarından duyulan memnuniyet dile getirilirken, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik iradenin sürdüğü kaydedildi.

5. İRAN SAVAŞI İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgedeki kırılganlığı artırdığına dikkat çekildi. Çatışmaların sona erdirilmesi için tarafların müzakere yoluna dönmesi gerektiği belirtilerek, ihtilafın daha fazla büyümesinin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

6. İSRAİL'E KARŞI SOMUT ADIM ÇAĞRISI

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da taahhüt ve yükümlülüklerine rağmen saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Uluslararası toplum, bölgede istikrarın sağlanmasına engel olduğu ifade edilen İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya çağrıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallere de dikkat çekildi.

7. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ile sivil altyapılara ve seyrüsefer güzergahlarına yönelik saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı. Kontrolsüz tırmanma ve savaşın farklı bölgelere yayılması ihtimalinden duyulan endişe dile getirilerek taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunuldu.

8. YEMEN'DEKİ GELİŞMELER

Yemen'de artan gerilimin başta bölge ülkeleri olmak üzere güvenlik risklerini yükselttiği belirtildi. Bölgesel ve küresel istikrar açısından önem taşıyan sükunetin bir an önce sağlanması gerektiği vurgulandı.