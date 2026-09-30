TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı - Son Dakika
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TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı

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TFF\'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
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"Bahis oynama" sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ural Aküzüm, görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

448 KİŞİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan 448 kişiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

URAL AKÜZÜM İSTİFA ETTİ

PFDK'ye sevk edilen isimler arasında TFF yöneticisi Ural Aküzüm de yer aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Aküzüm, sevk kararının ardından TFF Yönetim Kurulu’ndaki görevinden istifa etti.

GALATASARAY'DA DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Ural Aküzüm, TFF'deki görevinin yanı sıra geçmişte Galatasaray'da da yöneticilik yaptı. Aküzüm, bu nedenle Galatasaray adına PFDK'ye sevk edilen 5 isim arasında yer aldı. Galatasaray'dan sevk edilen diğer isimler ise Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce ve Maruf Güneş oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuUral AküzümGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • mesut mesut:
    Gs liler kaçıyor hemen içeri alın külübe kayyum atayın. böle istifa etmeden se kaçacak içerdeki gs liler 2 4 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Geçmişinde malum camia olanlara zor sorular sormuşlar… 1 1 Yanıtla
  • isa1507_ isa1507_:
    adama helal olsun 0 0 Yanıtla
  • isa1507_ isa1507_:
    hayır 0 0 Yanıtla
  • Erdi Özakdarma Erdi Özakdarma:
    eveett 0 0 Yanıtla
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