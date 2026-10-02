Rusya lideri Putin\'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında Avrupa ile yaşanan gerilim ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaliningrad üzerinden Rusya'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimaline değinen Putin, böyle bir durumda ülkesinin elindeki tüm silahların kullanımının gündeme geleceğini söyledi.

"TÜM SİLAHLARIN KULLANILMASI DERHAL GÜNDEME GELİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kaliningrad konusunda bazı ülkelere gönderdiği mektuplara değinen Putin, Moskova'nın açıklamalarının bir gözdağı olmadığını savundu.

Putin, "Rusya Federasyonu'na, bu durumda Kaliningrad'a veya başka bölgelere doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

Rus lider, verilecek karşılığın hangi silahları kapsayacağına ilişkin kararın şartlara göre alınacağını belirterek, Rusya'nın kendisini savunmak için sahip olduğu askeri imkanları kullanacağını söyledi.

AVRUPA'YA 2029 VE 2030 MESAJI

Avrupa'da Rusya ile olası bir savaşa ilişkin 2029 ve 2030 tarihlerinin telaffuz edilmesine de değinen Putin, Moskova'nın Avrupa ülkelerine saldırmayı planlamadığını savundu.

Putin, "Ne 2029'da ne 2030'da ne de 2050'de kimseye saldırmayı planlamıyoruz. Ancak bir saldırıyla karşılaşırsak yanıt vermek zorunda kalacağız" dedi.

Baltık Denizi'ndeki askeri tatbikatlara ve Rus gemilerine yönelik girişimlere de tepki gösteren Putin, Avrupa'daki bazı yöneticileri gerilimi artırmakla suçladı.

"ELİMİZDEKİ SİLAHLAR BAŞKA KİMSEDE YOK"

Rusya'nın olası bir çatışmada kendisinden daha büyük ekonomik ve askeri kapasiteye sahip bir güçle karşı karşıya kalabileceğini belirten Putin, ülkesinin teknolojik ve askeri avantajlarını kullanacağını ifade etti.

Putin, "Bugün Rusya'nın sahip olduğu silahlar başka kimsede yok. Bu bizim üstünlüğümüz" diyerek, Rusya'nın savunma kapasitesine vurgu yaptı.

Rus lider ayrıca açıklamalarının "nükleer tehdit" olarak yorumlanabileceğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın mesajlarında doğrudan nükleer silah kullanımından değil, ülkenin elindeki "tüm güç ve araçların" kullanılmasından söz edildiğini söyledi.

KALİNİNGRAD NEDEN RUSYA'YLA KARA BAĞLANTISINA SAHİP DEĞİL?

Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad, Polonya ile Litvanya arasında bulunuyor ve Rusya'nın ana kara parçasıyla doğrudan kara bağlantısına sahip değil.

Geçmişte Königsberg adıyla Almanya'nın Doğu Prusya bölgesinin parçası olan bölge, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçti. Daha sonra bölgenin adı Kaliningrad olarak değiştirildi.

Sovyetler Birliği döneminde Litvanya da SSCB'nin bir parçası olduğu için Kaliningrad'ın coğrafi konumu bugünkü gibi bir sınır sorununa yol açmıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması ve Litvanya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla Kaliningrad, Rusya'nın ana kara parçasından ayrı bir bölge haline geldi.

Litvanya ve Polonya'nın 2004 yılında NATO ve Avrupa Birliği'ne katılmasıyla Kaliningrad'ın stratejik önemi daha da arttı. Bölge bugün Rusya'nın Avrupa'daki en dikkat çekici askeri ve jeopolitik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.