Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol\'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına yansıdı. Mesajlarda, 1. Lig play-off finali öncesinde Yasin Kol'un yardımcı hakem, dördüncü hakem, VAR ve AVAR için isim önerdiği görülüyor. TFF'nin resmi maç kayıtlarına göre yazışmalarda önerilen Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, Atilla Karaoğlan ve Özgür Yankaya'nın tamamı 29 Mayıs 2025'teki finalde görev yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında dikkat çeken yeni bir belge ortaya çıktı. Dosyaya girdiği belirtilen kayıtlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen WhatsApp görüşmeleri yer alıyor.

Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

Yazışmaların, Yasin Kol'un 29 Mayıs 2025'te yönettiği Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig play-off finalinden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

YASİN KOL'DAN 3 İSİM

Paylaşılan yazışma kayıtlarına göre Ferhat Gündoğdu, 26 Mayıs'ta Yasin Kol'a görüntülü görüşme için kendisini aramasını istedi. Yasin Kol ise daha sonraki mesajında Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay'ın isimlerini sıraladı. Ardından Onur Özütoprak ve Sarper Barış Saka'nın isimlerini de yazarak, "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" ifadesini kullandı.

Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" sorusuna ise Kol, "Erkan Engin olsun başkanım" yanıtını verdi. Aynı günün akşamında Kol, "Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" mesajını gönderdi.

"DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

Yazışmalar ertesi gün de devam etti. Kayıtlara göre Yasin Kol, 26 Mayıs gecesi gönderdiği mesajın ardından 27 Mayıs'ta, "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" dedi. Gündoğdu ise Kol'a, "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda" mesajını gönderdi ve ardından "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin" diye sordu. Kol bu soruya, "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdi. Bir sonraki mesajında da "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" ifadelerini kullandı.

YAZIŞMALARDAKİ İSİMLERİN TAMAMI FİNALDE GÖREV YAPTI

Yazışmaların ardından TFF, 27 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off finalinin hakem kadrosunu açıkladı. Federasyonun resmi duyurusunda Yasin Kol'un yardımcılıklarına Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakemliğe ise Çağdaş Altay atandı. 

Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

TFF'nin resmi maç kaydında VAR ve AVAR görevlendirmeleri de yer alıyor. Buna göre karşılaşmanın VAR'ı Atilla Karaoğlan, AVAR'ı ise Özgür Yankaya oldu. Böylece paylaşılan yazışmalarda Kol'un önerdiği ilk üç isim ile daha sonra VAR ve AVAR için konuşulan iki isim, final karşılaşmasının resmi hakem kadrosunda yer aldı. 

FİNALDEN İKİ GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

TFF, hakem kadrosunu 27 Mayıs 2025'te kamuoyuna duyurdu. Karşılaşma ise 29 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynandı. Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede Bandırmaspor'u uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 

Paylaşılan kayıtlardaki konuşmaların 26 ve 27 Mayıs tarihlerini taşıması nedeniyle yazışmaların, resmi hakem kadrosunun açıklanmasından hemen önceki döneme ait olduğu görülüyor.

SORUŞTURMADA HAKEM ATAMALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren eski hakem Emre Altun da hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne müdahale edildiğini öne sürmüş, sistemdeki işlem kayıtlarının incelenmesi halinde yapılan değişikliklerin tespit edilebileceğini savunmuştu.

Ortaya çıkan yazışmalar, Gündoğdu ile Kol arasında maçın hakem ekibindeki isimlerin konuşulduğunu gösteriyor. Ancak mesajların tek başına görevlendirmelerin usule veya düzenlemelere aykırı yapıldığını kanıtladığını söylemek mümkün değil; bunun hukuki ve idari değerlendirmesi soruşturma makamlarının incelemesine bağlı.

GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

Gündoğdu ve diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

YASİN KOL BAHİS İDDİASINI REDDETTİ

Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kol, bahis oynadığı iddiasını reddederek hesabındaki para hareketlerinin borç verdiği kişilerden kaynaklandığını savundu.

Kol, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dedi.

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluAtilla KaraoğlanBahtiyar BirinciFerhat GündoğduÖzgür YankayaBora FüzesiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Orta Doğu’ya bir uçak gemisi daha gönderiyor ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti Yıllar sonra ortaya çıktı 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Trump’tan uçak saldırısına ilk açıklama “İran mı“ sorusuna cevap verdi Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! "İran mı?" sorusuna cevap verdi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
TFF’de olağanüstü seçim iddiası Tarih de verildi TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi
Murat Ceylan’ın değişimi şaşırttı Gelen yorumlara sessiz kalmadı Murat Ceylan'ın değişimi şaşırttı! Gelen yorumlara sessiz kalmadı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
09:25
Fon mağdurları için kritik gün Yeni tedbirler masaya geliyor
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
TFF’de olağanüstü seçim iddiası Tarih de verildi
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
08:04
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
07:37
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
06:53
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı
LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
06:50
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
06:31
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi
Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
03:15
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:27:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei