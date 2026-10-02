Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor

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Kadıköy'de 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlatılırken, dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tahliye ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye ediliyor - Son Dakika
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