Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmenin ardından kadroya yapılacak takviyeler için harekete geçilirken, Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, yaz transfer döneminde gerçekleştirilemeyen orta saha takviyesinin ocak ayında yapılacağını söylediği belirtildi.

3 TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertliler, devre arasında biri ofansif olmak üzere iki orta saha oyuncusu ve bir stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Planlanan transferlerden birinin yerli oyuncu olması beklenirken, yabancı transferleri için kadroda kontenjan açılması gündeme geldi.

MİMOVİC VE NENE İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de yeni transferlere yer açmak amacıyla takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. İddiaya göre sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

23 YAŞ ALTI KONTENJANI AÇILACAK

Mimovic ve Nene'nin takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılacak. Sarı-lacivertli yönetimin oluşacak kontenjanı ocak ayında yapılması planlanan yeni transferlerde kullanacağı belirtildi.

Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
Transfer Dönemiİsmail KartalAziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mehmet topcu mehmet topcu:
    neneyi yolladığına pişman olur demedi demeyin 0 0 Yanıtla
  • beratbursa37 beratbursa37:
    bunlar da hiç kafa yok herhalde ikisi de 23 yaş altı zaten ve neneden daha iyisini bulamazsın adamı hiç oynatmıyor ki geçen sene 25 gole katkısı var akıl tutulması başka bir şey değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Pegasus’tan dev satın alma İki havayolunu birden bünyesine kattı Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
Savaşta yeni dönem iddiası Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
14:58
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:01:30. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei