Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü - Son Dakika
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Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü

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Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
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ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam 29 binle beklentilerin çok altında kalırken, işsizlik oranı %4,2’ye yükseldi. Fed'in faiz indirimi beklentisiyle 6.650 liraya kadar fırlayan gram altın, verinin ardından 2 saat içinde yeniden 6.600 liranın altına çekildi.

ABD'de eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 29 bin ile beklentilerin oldukça altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye yükseldi. Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendiren zayıf veriler sonrası gram altın 6 bin 650 lira seviyesine kadar fırlasa da ardından 6 bin 600 liranın altına geriledi.

ABD İstatistik Bürosu tarafından açıklanan eylül ayı istihdam raporu küresel piyasaları hareketlendirdi. Tarım dışı istihdam artışının piyasa beklentilerinin çok gerisinde kalması, ABD iş gücü piyasasındaki ivme kaybının derinleştiğini gösterdi.

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Piyasalarda soğuma sinyallerini belirginleştiren kritik verilerin detayları şu şekilde gerçekleşti:

  • Beklentinin çok altında: Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 90 bin kişilik artış beklentisine karşın tarım dışı istihdam eylülde yalnızca 29 bin kişi arttı.
  • Ağustos verisine aşağı yönlü revize: Daha önce 162 bin olarak açıklanan ağustos ayı tarım dışı istihdam artışı 133 bin kişiye düşürüldü.
  • İmalat Sektöründe Zayıf Seyir: İmalat sektöründeki istihdam kazanımları sınırlı kalarak eylülde sadece 9 bin kişilik artış kaydetti.

İŞSİZLİK ORANI VE İŞ GÜCÜNE KATILIM

ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,1 olan piyasa beklentisini aşarak yüzde 4,2 seviyesine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,8 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Açıklanan veriler, ülkede istihdam artışının hız kestiğini ve işsizlik oranının öngörülerin üzerine çıktığını netleştirdi.

ALTIN FİYATLARINDA 2 SAATTE HAREKETLİ DAKİKALAR

Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını kuvvetlendiren zayıf verilerin ardından gram altın hızla yükselerek 6 bin 650 lira seviyesini gördü. Ancak gelen kar satışlarıyla birlikte altın fiyatları 2 saat içerisinde yeniden 6 bin 600 liranın altına geriledi.

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