Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi - Son Dakika
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Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

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Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika\'dan da fark yedi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenilen ay-yıldızlılar, Belçika karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak oynadığı ilk 3 maçta puan alamadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DE BRUYNE PERDEYİ AÇTI

Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Kevin De Bruyne, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarımıza göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca A Milli Takım soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

DE BRUYNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Belçika ikinci yarıda farkı artırdı. Mücadelenin 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran De Bruyne, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Belçikalı yıldız böylece karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında "Montella istifa" tezahüratları duyuldu. Montella, Türkiye'nin Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada da aynı tezahüratlarla karşılaşmıştı.

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

SON SÖZÜ LUKAKU SÖYLEDİ

Belçika, 76. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekibin organize gelişen atağında Romelu Lukaku topu ağlarımıza göndererek skoru 3-0'a getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

İLK 3 MAÇTA PUAN YOK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye böylece ilk üç karşılaşmada 8 gol yerken yalnızca 1 gol atabildi ve henüz puanla tanışamadı.

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    Yorumlar (25)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Arda hariç at çöpe. Hala bu hocalar ve yönetim duruyor ya, ülkedeki her şey akıllara zarar. 13 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Bu takım boş 10 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Milli takım 5 para etmez 9 0 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Montella veda zamanı geldi de geçiyor... 6 0 Yanıtla
  • İlker Bayram İlker Bayram:
    mahalle nin 1 inden 11 tane adam seçsek emin olun sizden daha iyi futbol oynar… Yazıklar olsun sizin oynadığınız futbola 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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