Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika\'dan da fark yedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DE BRUYNE PERDEYİ AÇTI

Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Kevin De Bruyne, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarımıza göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca A Milli Takım soyunma odasına 1-0 geride gitti.

DE BRUYNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Belçika ikinci yarıda farkı artırdı. Mücadelenin 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran De Bruyne, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Belçikalı yıldız böylece karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında "Montella istifa" tezahüratları duyuldu. Montella, Türkiye'nin Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada da aynı tezahüratlarla karşılaşmıştı.

SON SÖZÜ LUKAKU SÖYLEDİ

Belçika, 76. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekibin organize gelişen atağında Romelu Lukaku topu ağlarımıza göndererek skoru 3-0'a getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

İLK 3 MAÇTA PUAN YOK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye böylece ilk üç karşılaşmada 8 gol yerken yalnızca 1 gol atabildi ve henüz puanla tanışamadı.