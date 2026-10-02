Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir - Son Dakika
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Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir

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Hacıosmanoğlu\'nun Gündoğdu\'ya bomba talimat: FETÖ\'cü bunları bitir
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerindeki incelemelerde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yaptığı dikkat çekici yazışmalar tespit edildi. Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin yer aldığı listeyi Gündoğdu'ya göndererek, "Başkanım sana söylediğim liste bu, operasyonu FETÖ yaptırdı, hepsini temizlemeni istiyorum" mesajını yazdığı, Gündoğdu'nun ise "Aldım başkanım" yanıtını verdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yeni yazışmalar tespit edildi.

"3 TARTIŞMALI MAÇ"

Soruşturma dosyasındaki yazışmalarda, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya "3 Tartışmalı maç. Ekteki doküman aşağıdadır" mesajıyla bir doküman gönderildiği görüldü.

Dokümanda Trabzonspor'un Galatasaray ve Torku Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaların yanı sıra bu maçlarda görev alan hakemlere ilişkin bilgilerin bulunduğu görüldü.

"HEPSİNİ TEMİZLEMENİ İSTİYORUM"

Dosyadaki bir diğer yazışmada ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu FETÖ yaptırdı, hepsini temizlemeni istiyorum."

Ferhat Gündoğdu ise mesaja:

"Aldım başkanım."

yanıtını verdi.

GÜNDOĞDU'DAN "ALINDI, ANLAŞILDI" YANITI

Yazışmaların devamında Ferhat Gündoğdu'nun ayrıca "Alındı, anlaşıldı başkanım", "Kolay gelsin" ve "Sağ olun başkanım" ifadelerini kullandığı görüldü. Dijital materyallerde ortaya çıkan yazışmalar, MHK soruşturması dosyasına girdi.

Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
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SON DAKİKA: Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir - Son Dakika
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