Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı - Son Dakika
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Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı

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Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu\'dan istifa kararı
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Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol kararı verildi.

FERHAT GÜNDOĞDU İÇİN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar tutuklandı.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı
Ferhat Gündoğdu

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’e ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol verildi.

Gündoğdu tutuklanmasının ardından beklenen kararı verdi. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti.

Merkez Hakem KuruluFerhat Gündoğdu3. SayfaGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı - Son Dakika
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